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Примера. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Сухарь Лунина, шедевр Винисиуса и нереализация Субмарины
Непростая победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Вильярреал" дал бой Мадриду на "Бернабеу", но не зацепился даже за ничью из-за сбитого прицела у форвардов.
На старте матча Николя Пепе как минимум трижды опасно пробивал из пределов штрафной, но все время не туда. То же самое и Тьерно Барри. Самое опасное, что выжали — это удар головой в перекладину.
Тем временем "Реал" в игру вошел плохо, но даже так на 14-й минуте Феде Вальверде издали с рикошетом вогнал мяч под штангу — 1:0.
8 - @LaLigaEN players with most goals from outside box in all competitions since January 2022:— OptaJose (@OptaJose) October 5, 2024
8 - FEDE VALVERDE ????????
7 - Antoine Griezmann ????????
7 - Iago Aspas ????????
Distance. ???? pic.twitter.com/R7GeZwJJkJ
Ближе к перерыву "Сливочные" и подавно раскочегарились, и Вини с Мбаппе еще парочку моментов создали, но Конде не спал, да и "Вильярреал" сдаваться не собирался. 39-летний Альбиоль показал, что как и его сверстник Модрич пребывает в отменной форме и может останавливать молодых.
В начале второй половины "Субмарина" еще раз — последний! - попробовала выйти вперед, но снова нарвалась на неэффективность. Барри заработал пенальти, но перед тем забежал в офсайд. Также удар Баэны со штрафного был острым, но все же мимо.
Лунин сыграл на ноль, но реально спасать команду не пришлось, хоть она и страдала. Так тоже бывает.
Ну, а окончательно добил интригу Винисиус. 73-я минута, еще один дальний удар уже без рикошета — не сомневайтесь, он войдет в компиляцию лучших моментов бразильца на вручении ЗМ.
Estos ángulos del gol de Vinícius Jr. son una delicia.— Helena ???????? (@HdeHelena_RM) October 5, 2024
Ese golpeo se lo he visto yo antes a algún balón de oro...pic.twitter.com/OAn2JOxMhV
Придет ли туда Карвахаль - загадка; его травма в конце матча выглядела очень плохо, ждем обследований.
В таблице же после победы у Мадрида 21 очко, как и у "Барсы", но каталонцы свой матч 9-го тура сыграют завтра. "Вильярреал", в свою очередь, с 17 баллами пока остался 3-м.
9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:0
Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73
"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди — Модрич (Васкес, 90+2), Вальверде, Камавинга (Милитао, 70) — Беллингем — Мбаппе (Родриго, 71), Винисиус (Гюлер, 79)
"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль (Байи, 68), Логан Кошта, Кардона (Бернат, 86) — Комесанья, Парехо (Терратс, 79), Гейе — Пепе (Ахомаш, 68), Барри, Баэна (Пино, 68)
Предупреждение: Фемения, 33
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