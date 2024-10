Примера. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Сухарь Лунина, шедевр Винисиуса и нереализация Субмарины

"Вильярреал" дал бой Мадриду на "Бернабеу", но не зацепился даже за ничью из-за сбитого прицела у форвардов.

На старте матча Николя Пепе как минимум трижды опасно пробивал из пределов штрафной, но все время не туда. То же самое и Тьерно Барри. Самое опасное, что выжали — это удар головой в перекладину.

Тем временем "Реал" в игру вошел плохо, но даже так на 14-й минуте Феде Вальверде издали с рикошетом вогнал мяч под штангу — 1:0.

8 - @LaLigaEN players with most goals from outside box in all competitions since January 2022:



8 - FEDE VALVERDE ????????

7 - Antoine Griezmann ????????

7 - Iago Aspas ????????



Distance. ???? pic.twitter.com/R7GeZwJJkJ