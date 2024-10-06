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Примера. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Сухарь Лунина, шедевр Винисиуса и нереализация Субмарины

Испания

Непростая победа "Сливочных"

Примера. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Сухарь Лунина, шедевр Винисиуса и нереализация Субмарины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" дал бой Мадриду на "Бернабеу", но не зацепился даже за ничью из-за сбитого прицела у форвардов.

На старте матча Николя Пепе как минимум трижды опасно пробивал из пределов штрафной, но все время не туда. То же самое и Тьерно Барри. Самое опасное, что выжали — это удар головой в перекладину.

Тем временем "Реал" в игру вошел плохо, но даже так на 14-й минуте Феде Вальверде издали с рикошетом вогнал мяч под штангу — 1:0.

Ближе к перерыву "Сливочные" и подавно раскочегарились, и Вини с Мбаппе еще парочку моментов создали, но Конде не спал, да и "Вильярреал" сдаваться не собирался. 39-летний Альбиоль показал, что как и его сверстник Модрич пребывает в отменной форме и может останавливать молодых.

В начале второй половины "Субмарина" еще раз — последний! - попробовала выйти вперед, но снова нарвалась на неэффективность. Барри заработал пенальти, но перед тем забежал в офсайд. Также удар Баэны со штрафного был острым, но все же мимо.

Лунин сыграл на ноль, но реально спасать команду не пришлось, хоть она и страдала. Так тоже бывает.

Ну, а окончательно добил интригу Винисиус. 73-я минута, еще один дальний удар уже без рикошета — не сомневайтесь, он войдет в компиляцию лучших моментов бразильца на вручении ЗМ.

Придет ли туда Карвахаль - загадка; его травма в конце матча выглядела очень плохо, ждем обследований.

В таблице же после победы у Мадрида 21 очко, как и у "Барсы", но каталонцы свой матч 9-го тура сыграют завтра. "Вильярреал", в свою очередь, с 17 баллами пока остался 3-м.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди — Модрич (Васкес, 90+2), Вальверде, Камавинга (Милитао, 70) — Беллингем — Мбаппе (Родриго, 71), Винисиус (Гюлер, 79)

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль (Байи, 68), Логан Кошта, Кардона (Бернат, 86) — Комесанья, Парехо (Терратс, 79), Гейе — Пепе (Ахомаш, 68), Барри, Баэна (Пино, 68)

Предупреждение: Фемения, 33

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Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2024 в 00:51
На классе победили. У Карвахаля по ходу кресты полетели:(
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Комментарии 7
oda1979 (Запорожье)
06.10.2024 в 00:51
На классе победили. У Карвахаля по ходу кресты полетели:(
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0
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.10.2024 в 00:53
Да, на класе отскочили. :)
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2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.10.2024 в 00:50
Рано или поздно, а Карвахаль за свою подлость и грязные приемы против соперников, на протяжении не менее, чем последние 10 лет, должен был получить ответку. И что важно сказать. Виноват он сам. Соперник первый был на мяче. После первого матча в ЛЧ этого сезона я уже говорил, что Карвахаль, с какого-то перепугу, решил врезаться в спину сопернику. После чего сам корчился от боли и ещё что-то арбитру пытался втирать. Типа, "А почему эта бетонная стена тут стояла, когда я бежал?" ...Новость вторая... А Мбаппе продолжает показывать своё крысятничество... Оказывается для вызова в сборную он болен для Дешама, ну а для Переса он может играть... Новость номер три.... Совсем недавно мы здесь обсуждали тему, что подконтрольные Пересу арбитры очень часто убирают с пути реала лидеров будущих соперников. Чаще всего негодяи со свистком убирали лидеров великой Барселоны перед Класико. Возможно, это еще будет. Но, а сегодня на премию от Переса претендует некий Вега. Перед следующим матчем позорного реала в Виго, он удалил двух лидеров Сельты. Это Мориба и Аспас. Причем, как пишут испанские СМИ, оба удаления - крайне сомнительного характера! Ну и ..... барабанная дробь, друзья - барселонцы!!! Главная новость спешит к нам аж с четверга!!! Коррупционер Фло Перес...., заметьте, не прокуратура или правоохранительные органы, а именно Пересятина, возобновляет дело Негрейры против Барселоны... Дружный смех, не так ли??? ....Вобщем, с дурака Переса уже смеются все... Очень метко по этому поводу высказался Арсен Венгер! Он поддал уничижительной критике Переса! Он сказал в том сенсе, что Перес боится ФК Барселону. Он боится получить "второй золотой век" Барселоны (как мы знаем, первый - это времена с Гвардиолой). Вобщем, постараюсь сделать точный перевод того, что сказал Арсен Венгер и завтра здесь будет это.
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Algrab (Костопiль)
06.10.2024 в 00:55
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Algrab (Костопiль)
06.10.2024 в 00:57
Монреальський Олень....він такий олень....
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Algrab (Костопiль)
06.10.2024 в 00:20
Все чітко....Перемога на класі ...Королівський Клуб...Чемпіони...P.S.: Монреальський Олень сосе у Барсел.ха...
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2024 в 00:53
Коллега, а разве не наоборот? Вроде Барсел@х должен был..
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