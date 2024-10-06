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Карвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках

Испания

Сливочные не будут радоваться победе над Вильярреалом

Карвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках

Фото - Football Tweet

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В компенсированное время ко второму тайму Дани Карвахаль получил ужасную травму. Ему было тяжело подняться на ноги и понадобилась помощь врачей. Защитника вынесли на носилках.

“Врач сказал мне, что это травма колена. Мы точно еще не знаем, какое именно повреждение. Нужно более детальное обследование”, – прокомментировал ситуацию Карло Анчелотти.

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“Нам все равно на эту победу. Мы надеемся, что с Карвахалем все будет хорошо. Только это сейчас имеет значение”, – сказал после игры Федерико Вальверде.

Карвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках - изображение 1

32-летний защитник получил третью травму в 2024-м, но в предыдущих случаях он пропускал считанные дни.

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Источник:
Madrid Xtra, CentreGoals
Опубликовал: Александр Симченко
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