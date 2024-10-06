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Карвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках
Сливочные не будут радоваться победе над Вильярреалом
Фото - Football Tweet
В компенсированное время ко второму тайму Дани Карвахаль получил ужасную травму. Ему было тяжело подняться на ноги и понадобилась помощь врачей. Защитника вынесли на носилках.
“Врач сказал мне, что это травма колена. Мы точно еще не знаем, какое именно повреждение. Нужно более детальное обследование”, – прокомментировал ситуацию Карло Анчелотти.
“Нам все равно на эту победу. Мы надеемся, что с Карвахалем все будет хорошо. Только это сейчас имеет значение”, – сказал после игры Федерико Вальверде.
32-летний защитник получил третью травму в 2024-м, но в предыдущих случаях он пропускал считанные дни.
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