Карвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках

В компенсированное время ко второму тайму Дани Карвахаль получил ужасную травму. Ему было тяжело подняться на ноги и понадобилась помощь врачей. Защитника вынесли на носилках.

“Врач сказал мне, что это травма колена. Мы точно еще не знаем, какое именно повреждение. Нужно более детальное обследование”, – прокомментировал ситуацию Карло Анчелотти.

“Нам все равно на эту победу. Мы надеемся, что с Карвахалем все будет хорошо. Только это сейчас имеет значение”, – сказал после игры Федерико Вальверде.

32-летний защитник получил третью травму в 2024-м, но в предыдущих случаях он пропускал считанные дни.