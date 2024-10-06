  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти - о матче против Вильярреала: Соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - о матче против Вильярреала: Соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего

Испания

Оценил игру и серьезность травм

Анчелотти - о матче против Вильярреала: Соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 9-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:0.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал победу:

Мы сыграли организованно, с правильным отношением к делу. После гола мы достаточно хорошо контролировали игру, компактно оборонялись. Очень важны три очка. Матч мог стать крайне непростым, потому что соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего. Мы забили два гола дальними ударами, и это один из тех ресурсов, которые мы имеем.

Также Анчелотти высказался о повреждении.

Карвахаль - ключевой футболист: дело в его опыте и серьезности. Я поговорил с ним, он расстроен, но здесь мало что можно сделать. В раздевалке все расстроены и встревожены.

Читайте такжеКарвахаль в конце матча получил серьезную травму колена. Его в слезах забрали на носилках

Винисиус Жуниор имеет проблему с шейным отделом.

Напомним, что "Реал" не уступает чемпионате Испании с 24 сентября 2023 года. Серия мадридцев без поражений достигла 41 игры, в следующем туре "Реал" встретится с "Сельтой" 19 октября.

По теме
yellow-arrow
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть
yellow-arrow
Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости