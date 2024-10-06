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Анчелотти - о матче против Вильярреала: Соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего
Оценил игру и серьезность травм
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 9-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:0.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал победу:
Мы сыграли организованно, с правильным отношением к делу. После гола мы достаточно хорошо контролировали игру, компактно оборонялись. Очень важны три очка. Матч мог стать крайне непростым, потому что соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего. Мы забили два гола дальними ударами, и это один из тех ресурсов, которые мы имеем.
Также Анчелотти высказался о повреждении.
Карвахаль - ключевой футболист: дело в его опыте и серьезности. Я поговорил с ним, он расстроен, но здесь мало что можно сделать. В раздевалке все расстроены и встревожены.
Винисиус Жуниор имеет проблему с шейным отделом.
Напомним, что "Реал" не уступает чемпионате Испании с 24 сентября 2023 года. Серия мадридцев без поражений достигла 41 игры, в следующем туре "Реал" встретится с "Сельтой" 19 октября.
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