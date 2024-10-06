Флик рассказал, дебютирует ли сегодня Щенсны в составе Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал, когда новичок каталонцев Войцех Щенсны может дебютировать за команду.

“Он находится в очень хорошей форме, но, к сожалению, он не поедет на матч против “Алавеса”, потому что, как я считаю, ему нужно больше времени, чтобы побыть с нами, а после перерыва он будет готов и станет одним из вариантов.

Благодаря его опыту, характеру и качествам наличие Щенсного очень полезно для клуба. Когда я разговаривал с ним, он показался мне очень приветливым человеком, он сказал, что внесет свой вклад. Он произвел для команды все, что мог, и произвел на меня впечатление. Он принесет много пользы”, – сказал Флик.