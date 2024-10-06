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Флик рассказал, дебютирует ли сегодня Щенсны в составе Барселоны
Находится в очень хорошей форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал, когда новичок каталонцев Войцех Щенсны может дебютировать за команду.
“Он находится в очень хорошей форме, но, к сожалению, он не поедет на матч против “Алавеса”, потому что, как я считаю, ему нужно больше времени, чтобы побыть с нами, а после перерыва он будет готов и станет одним из вариантов.
Благодаря его опыту, характеру и качествам наличие Щенсного очень полезно для клуба. Когда я разговаривал с ним, он показался мне очень приветливым человеком, он сказал, что внесет свой вклад. Он произвел для команды все, что мог, и произвел на меня впечатление. Он принесет много пользы”, – сказал Флик.
Основной голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена. Поэтому каталонцы оформили переход польского вратаря Войцеха Щенсны, который возобновил карьеру.
Следующий матч "блауграна" проведет сегодня против "Алавеса" в гостях. Поединок начнется в 17:15.
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