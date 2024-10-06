Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Виктор Цыганков получил повреждение, которое не позволит ему сыграть ни сегодня, ни во время международного перерыва за сборную Украины. Но турнирные задания команды Мичела никуда не исчезают.

Сегодня они играют дома и будут принимать достаточно сложного соперника, который идет в топ-6 и достаточно близок к лидерам чемпионата.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Примера. 9-й тур.

6 октября. 15:00. Жирона. "Монтиливи"

Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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