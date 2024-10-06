  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Проблемная "Жирона" попытается одержать победу без Цыганкова

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков получил повреждение, которое не позволит ему сыграть ни сегодня, ни во время международного перерыва за сборную Украины. Но турнирные задания команды Мичела никуда не исчезают.

Сегодня они играют дома и будут принимать достаточно сложного соперника, который идет в топ-6 и достаточно близок к лидерам чемпионата.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

Favbet
2.41
3.30
3.20
Узнать больше

Примера. 9-й тур.

6 октября. 15:00. Жирона. "Монтиливи"

Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Жирона" — "Атлетик"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть
yellow-arrow
Анчелотти - о матче против Вильярреала: Соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего
Атлетик (Бильбао) Примера Чемпионат Испании Ла Лига Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости