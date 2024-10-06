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Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Проблемная "Жирона" попытается одержать победу без Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков получил повреждение, которое не позволит ему сыграть ни сегодня, ни во время международного перерыва за сборную Украины. Но турнирные задания команды Мичела никуда не исчезают.
Сегодня они играют дома и будут принимать достаточно сложного соперника, который идет в топ-6 и достаточно близок к лидерам чемпионата.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
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Примера. 9-й тур.
6 октября. 15:00. Жирона. "Монтиливи"
Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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