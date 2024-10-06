Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль не смог доиграть вчерашний выездной матч Ла Лиги против "Вильярреала". В конце встречи он покинул поле.

Впоследствии испанец в своем Instagram сообщил о первых новостях после обследования.

“Серьезная травма крестообразной связки подтверждена, мне придется пройти операцию и несколько месяцев не будет на поле. Уже с нетерпением жду начала выздоровления и возвращения как зверь. Благодарю всех за сообщение, чувствую, что меня очень любят”, – написал Дани.

Полноценное восстановление от такой травмы может занять от шести до девяти месяцев. Это означает, что при среднем показателе Карвахаль, вероятно, выйдет на поле в официальном поединке уже в следующем сезоне.

В этом сезоне Дани провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.