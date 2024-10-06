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Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть

Испания

"Сливочные" потеряли важного игрока

Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль не смог доиграть вчерашний выездной матч Ла Лиги против "Вильярреала". В конце встречи он покинул поле.

Впоследствии испанец в своем Instagram сообщил о первых новостях после обследования.

“Серьезная травма крестообразной связки подтверждена, мне придется пройти операцию и несколько месяцев не будет на поле.

Уже с нетерпением жду начала выздоровления и возвращения как зверь. Благодарю всех за сообщение, чувствую, что меня очень любят”, – написал Дани.

Полноценное восстановление от такой травмы может занять от шести до девяти месяцев. Это означает, что при среднем показателе Карвахаль, вероятно, выйдет на поле в официальном поединке уже в следующем сезоне.

В этом сезоне Дани провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Вильярреал
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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