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Ключевой защитник Реала подтвердил тяжелую травму: рискует в этом сезоне больше не сыграть
"Сливочные" потеряли важного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль не смог доиграть вчерашний выездной матч Ла Лиги против "Вильярреала". В конце встречи он покинул поле.
Впоследствии испанец в своем Instagram сообщил о первых новостях после обследования.
“Серьезная травма крестообразной связки подтверждена, мне придется пройти операцию и несколько месяцев не будет на поле.
Уже с нетерпением жду начала выздоровления и возвращения как зверь. Благодарю всех за сообщение, чувствую, что меня очень любят”, – написал Дани.
Полноценное восстановление от такой травмы может занять от шести до девяти месяцев. Это означает, что при среднем показателе Карвахаль, вероятно, выйдет на поле в официальном поединке уже в следующем сезоне.
В этом сезоне Дани провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.
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