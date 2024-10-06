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Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Непростой выезд для команды Флика

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Если посмотреть на общий старт "Алавеса" в чемпионате, то мало что может удивить, кроме разве что их статистики в домашних матчах. Именно она должна волновать каталонцев.

Вряд ли сегодня стоит ожидать легкой прогулки для Левандовского и компании, поэтому сам матч будет только интереснее.

Стартовый свисток проззвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Примера. 9-й тур.

6 октября. 17:15. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

Главный судья: Мигель Ортис Ариас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Алавес" — "Барселона"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Примера Барселона Депортиво Чемпионат Испании Ла Лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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