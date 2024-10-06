Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Если посмотреть на общий старт "Алавеса" в чемпионате, то мало что может удивить, кроме разве что их статистики в домашних матчах. Именно она должна волновать каталонцев.

Вряд ли сегодня стоит ожидать легкой прогулки для Левандовского и компании, поэтому сам матч будет только интереснее.

Стартовый свисток проззвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Примера. 9-й тур.

6 октября. 17:15. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

Главный судья: Мигель Ортис Ариас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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