Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Непростой выезд для команды Флика
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Если посмотреть на общий старт "Алавеса" в чемпионате, то мало что может удивить, кроме разве что их статистики в домашних матчах. Именно она должна волновать каталонцев.
Вряд ли сегодня стоит ожидать легкой прогулки для Левандовского и компании, поэтому сам матч будет только интереснее.
Стартовый свисток проззвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Примера. 9-й тур.
6 октября. 17:15. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
Главный судья: Мигель Ортис Ариас (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Два дальних удара и ужас Карвахаля. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО