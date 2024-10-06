Анчелотти рассказал, будет ли искать игрока на замену Карвахалю

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, отвечая на вопрос о замене травмированного Дани Карвахаля сказал, что доверяет Лукасу Васкесу.

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Васкес вселяет в нас большую уверенность, - сказал Анчелотти.

Специалист заметил, что сейчас мало вариантов выбора правого защитника, поскольку трансферное окно закрыто.

Во время этого международного перерыва у нас есть время поговорить об этом, принимая во внимание, что рынок закрыт и вариантов не так много, - сказал Анчелотти.

Дани Карвахаль получил травму в матче "Ла-Лиги" против "Вильярреала" и покинул поле на носилках.