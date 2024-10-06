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Реал подтвердил травму Винисиуса. Он может пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии
Сроки восстановления не сообщаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте выпустил официальное обращение по поводу повреждения нападающего команды Винисиуса Жуниора.
У бразильца травма шейного отдела позвоночника. Клуб отметил, чего прогресс обновления будет отслеживаться.
Фабрицио Романо добавил, что, скорее всего, Винисиус пропустит ближайшие два матча сборной Бразилии. "Селесао" 11 октября должны были сыграть против Чили, а 16 – против Перу.
Следующий поединок "Реала" запланирован на 19 октября. Это будет выездной матч против "Сельты" Виго.
Во вчерашней встрече против "Вильярреала" Винисиус Жуниор забил гол на 73 минуте, а на 79 покинул поле из-за травмы.
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