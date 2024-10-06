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Официально: Реал продлил контракт с Дани Карвахалем

Испания
Обновлено

Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года

Официально: Реал продлил контракт с Дани Карвахалем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" официально подтвердил, что клуб продлил контракт с 32-летним Дани Карвахалем, который накануне получил сверхтяжелую травму в матче с "Вильяреалом" (2:0).

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Дани Карвахаль, которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, получил полную поддержку от клуба, подписав с испанским грандом новый контракт. После операции испанскому защитнику понадобится примерно 9-10 месяцев на восстановление по оценкам от различных экспертов.

В этом сезоне Карвахаль был безоговорочным игроком основы, проведя 11 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
Сайт Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 15:52
Мы и так в тебя плюем и в твою бомжебарсу.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 15:52
Мы и так в тебя плюем и в твою бомжебарсу.
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1
1
avatar
Вarcelinius
06.10.2024 в 15:44
В его возрасте кресты это конец карьере. Сейчас ему почти 33. Дани, это ФСЁ.
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