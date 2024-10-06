Официально: Реал продлил контракт с Дани Карвахалем

Мадридский "Реал" официально подтвердил, что клуб продлил контракт с 32-летним Дани Карвахалем, который накануне получил сверхтяжелую травму в матче с "Вильяреалом" (2:0).



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Дани Карвахаль, которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, получил полную поддержку от клуба, подписав с испанским грандом новый контракт. После операции испанскому защитнику понадобится примерно 9-10 месяцев на восстановление по оценкам от различных экспертов.



В этом сезоне Карвахаль был безоговорочным игроком основы, проведя 11 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.