Эспаньол достиг большого юбилейного показателя побед в высшем испанском дивизионе

После возвращения в Ла Лигу, "Эспаньол" выглядит довольно неплохо в начале этого сезона. Вчера каталонский клуб добыл три очка, переиграв дома "Мальорку" со счетом 2:1. Этот результат имел историческое значение для команды.

Как говорится на сайте каталонского клуба, "Эспаньол" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге. Для этого "попугаям" понадобилось 2825 поединков. Кроме того, каталонцы стали седьмой командой, которая достигла такого показателя побед: ранее это сделали "Реал", "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Атлетик Бильбао", "Валенсия" и "Севилья".

Добавим, что лучшим достижением "Эспаньола" в Ла Лиге является третье место, которое они занимали четыре раза (в сезонах 1932-33, 1966-67, 1972-73 и 1986-87).