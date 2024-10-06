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Эспаньол достиг большого юбилейного показателя побед в высшем испанском дивизионе

Испания

До них это удавалось лишь шести клубам

Эспаньол достиг большого юбилейного показателя побед в высшем испанском дивизионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После возвращения в Ла Лигу, "Эспаньол" выглядит довольно неплохо в начале этого сезона. Вчера каталонский клуб добыл три очка, переиграв дома "Мальорку" со счетом 2:1. Этот результат имел историческое значение для команды.

Как говорится на сайте каталонского клуба, "Эспаньол" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге. Для этого "попугаям" понадобилось 2825 поединков. Кроме того, каталонцы стали седьмой командой, которая достигла такого показателя побед: ранее это сделали "Реал", "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Атлетик Бильбао", "Валенсия" и "Севилья".

Добавим, что лучшим достижением "Эспаньола" в Ла Лиге является третье место, которое они занимали четыре раза (в сезонах 1932-33, 1966-67, 1972-73 и 1986-87).

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Источник:
Еспаньйол
Опубликовал: Александр Гресь
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