Гассанига отразил 3 пенальти в исполнении Атлетика за 30 минут

На "Монтиливи" проходит матч между "Жироной" и гостями из Бильбао. В конце первого тайма соперники обменялись точными ударами, но баски могли оформить преимущество в два мяча.

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Помешал Пауло Гассанига, парировавший 3 пенальти. На 28-й минуте Алекс Беренгер пробил в правый нижний угол ворот, но кипер каталонцев в прыжке справился с ударом.

На 56-й минуте Иньяки Уильямс низом направил мяч по центру ворот, но вратарь хозяев выдал рефлективный сейв. Арбитр заметил нарушение и теперь уже Андер Эррера подошел к точке. Его удар в нижний левый угол оказался недостаточно сильным – Гассанига снова спас "бело-красных".