Примера. Жирона — Атлетик 2:1. ВАР в центре внимания и три отбитых пенальти Гассаниги

"Жирона" была близкой к поражению от "Атлетика", но голкипер вдохновил ее на победу.

Каталонцы играли без травмированного Цыганкова, и старт матча им не удался. Однажды даже подарили момент Беренгеру, но тот чуть промахнулся.

Ну, а на 28-й минуте тот же Алекс спровоцировал на фол Арнау и заработал пенальти. Сам подошел бить, разбежался и... в руки Гассаниге.

Этот момент разбудил "Жирону", она забегала, пошла игра момент на момент. Гурусета мог забить, в ответ Данжума расстреливал Падилью.

В итоге первыми отличились хозяева — это навес Асприльи по дивной траектории влетел в угол ворот. Но уже в следующей атаке баски отыгрались ценой травмы Сансета, который потянул ногу, забивая гол.

Перерыв ничего не изменил — аттракцион продолжился.

Главный герой — Гассанига. На 53-й минуте Данжума ударил Иньяки в штрафной, привез пенальти, и Пауло отбил и попытку Уильямса-старшего!

Более того, ВАР увидел, что он чуть отступил от линии ворот и постановил перебить, но невероятный аргентинец отразил и удар Эрреры с 11 метров! Кажется, сегодня ни один баск не мог быть ему забить пенальти — таково было ментальное превосходство Гассаниги над ними.

Окрыленная вратарем команда Мичела побежала за победой, и в целом концовка осталась за ней. Удар Асприльи в перекладину, и попытка Янхеля в тело Падилье - все было остро, но не то.

И вот 97-я минута, борьба при угловом - и арбитр снова бежит смотреть ВАР, а там Паредес ухватил Крейчи. Пенальти или нет? На судью, но Пулидо Сантана был так заряжен на 11-метровые, что указал на точку без колебаний, а уже там 38-летний Стуани разобрался с 21-летним Падильей.

Эмоциональный матч! В таблице у "Жироны" после него стало 12 очков, у Бильбао — 14.

9-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (с пенальти) — Сансет, 41

"Жирона": Гассанига — Арнау (Хуанпе, 90+10), Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин (Мисегуй, 90+2), Эррера — Асприлья (Франсес, 90+10), ван де Бек, Данжума (Хиль, 59) — Абель Руис (Стуани, 90+2)

"Атлетик": Падилья — де Маркос, Вивиан, Паредес, Бойро (Берчиче, 78) — Сансет (Унаи Гомес, 43), де Галларета (Яуресигар, 59), Эррера (Прадос, 79) — Уильямс, Гурусета (Джало, 59), Беренгер

Предупреждения: Крейчи, 31, Гассанига, 56, Давид Лопес, 57 — Вивиан, 45+2. Паредес, 90+6

Удаление: Паредес, 90+7