Реал Мадрид готовит новый план на январь в связи с потерей Карвахаля

"Реал Мадрид" может быть вынужден пересмотреть возможность подписания Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля“ уже в январе после того, как Дани Карвахаль получил серьезную травму.

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Как известно, контракт 25-летнего английского защитника заканчивается в конце этого сезона, и неожиданная травма Карвахаля может внести свои коррективы. "Реал" решил продлить контракт с Карвахалем до июня 2026 года, однако он будет отсутствовать в течение длительного времени. Карло Анчелотти отметил, что клуб может уже в январе подписать нового правого защитника. Решение по ситуации будет принято в ближайшие дни.