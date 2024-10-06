  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид готовит новый план на январь в связи с потерей Карвахаля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид готовит новый план на январь в связи с потерей Карвахаля

Испания

Звездный игрок Ливерпуля близок к переходу в мадридский Реал

Реал Мадрид готовит новый план на январь в связи с потерей Карвахаля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" может быть вынужден пересмотреть возможность подписания Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля“ уже в январе после того, как Дани Карвахаль получил серьезную травму.

Читайте такжеАнчелотти рассказал, будет ли искать игрока на замену Карвахалю

Как известно, контракт 25-летнего английского защитника заканчивается в конце этого сезона, и неожиданная травма Карвахаля может внести свои коррективы. "Реал" решил продлить контракт с Карвахалем до июня 2026 года, однако он будет отсутствовать в течение длительного времени. Карло Анчелотти отметил, что клуб может уже в январе подписать нового правого защитника. Решение по ситуации будет принято в ближайшие дни.

"Я всегда говорил, что хочу быть капитаном клуба, это моя цель. Случится ли что-то, зависит не от меня", - цитирует слова Трента Александер-Арнольда Mirror. "Как минимум до конца этого сезона я хочу остаться в "Ливерпуле".

По теме
yellow-arrow
Четыре пенальти, и только один реализовали. Жирона — Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Жирона — Атлетик 2:1. ВАР в центре внимания и три отбитых пенальти Гассаниги
yellow-arrow
Гассанига отразил 3 пенальти в исполнении Атлетика за 30 минут
Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости