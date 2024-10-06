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Реал Мадрид готовит новый план на январь в связи с потерей Карвахаля
Звездный игрок Ливерпуля близок к переходу в мадридский Реал
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" может быть вынужден пересмотреть возможность подписания Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля“ уже в январе после того, как Дани Карвахаль получил серьезную травму.
Как известно, контракт 25-летнего английского защитника заканчивается в конце этого сезона, и неожиданная травма Карвахаля может внести свои коррективы. "Реал" решил продлить контракт с Карвахалем до июня 2026 года, однако он будет отсутствовать в течение длительного времени. Карло Анчелотти отметил, что клуб может уже в январе подписать нового правого защитника. Решение по ситуации будет принято в ближайшие дни.
"Я всегда говорил, что хочу быть капитаном клуба, это моя цель. Случится ли что-то, зависит не от меня", - цитирует слова Трента Александер-Арнольда Mirror. "Как минимум до конца этого сезона я хочу остаться в "Ливерпуле".
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