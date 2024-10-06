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Примера. Алавес — Барселона 0:3. Бенефис Левандовского

Испания

Легкие три очка для лидера

Примера. Алавес — Барселона 0:3. Бенефис Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cesar Ortiz/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" укрепила свое лидерство в таблице, на классе одолев "Алавес".

Героем вечера для каталонцев стал Роберт Левандовский, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте.

Первый мяч — это Рафинья навесил на голову поляку со штрафного. Второй — снова Рафинья убежал в контратаку и прострелил на пустые ворота. Третий — это уже умная позиционная работа Роберта, принявшего пас от Эрика Гарсии и пробившего в противоход Сивере.

Между прочим, это лишь 4-й хет-трик гостя на "Мендисорросе" в истории Примеры; ранее такое удавалось Пепу Самитьеру, Роналдо и Криштиану.

Помимо этого у "Барсы" были еще шансы, но Рафинья и Педри не обладают реализацией Левандовского, и ударили не так эффективно.

"Алавес" помимо страданий в защите пытался что-то предпринимать впереди и даже забил, но мяч Тони Мартинеса судьи отменили из-за офсайда в развитии атаки.

Все это было в первом тайме, кстати.

На вторую половину при 0:3 можно было и не выходить — это было нечто вроде спарринга. "Барса" валяла дурака и ждала свистка. "Алавес" очень хотел забить, но лишь собрал 12 офсайдов. Не хватило баскам класса, чтобы хоть раз использовать высокую линию обороны гостей.

Такой вот поединок. После него у "Барсы" стало 24 очка из 27 возможных, это 1-е место. У "Алавеса" - 10 баллов и позиция в середине таблицы.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:3

Голы: Левандовский, 7, 22, 32

"Алавес": Сивера — Теналья (Диарра, 46), Абгар (Пика, 67), Моуриньо, Ману Санчес — Гевара, Бланко (Жордан, 78) — Висенте, Стоичков (Конечни, 57), Реббаш — Тони Мартинес (Кике, 57)

"Барселона": Пенья — Форт (Кунде, 67), Кубарси, Иньиго Мартинес (Мартин, 82), Бальде (де Йонг, 82) — Касадо, Педри — Ямаль (Фати, 67), Рафинья, Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 6) — Левандовский

Предупреждения: Теналья, 31, Моуриньо, 54 — Иньиго Мартинес, 54, Мартин, 86

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.10.2024 в 19:33
Поздравления всем нашим с победой! Будем надеяться, что после "каникул" на игры национальных команд все вернутся в клуб "живыми" и здоровыми. А там и, дай Бог, кто-то с больничного вернется. Араухо и Ольмо уже тренируются. Верно здесь замечено, что Ямалю, Кунде нужно дать отдых. Надеюсь, в своих национальных командах не ухудшат свои физические кондиции. Обещал рассказать про реакцию Арсена Венгера на то, что с четверга мусируется инфа, что истеричный Перес, видя успехи Барселоны, достал из шкафа скелет Негрейры и попытается размахивать этим скелетом и сотрясать воздух. Размещу слова Арсена Венгера чуть позже. Пока хочу собрать ещё некоторую инфу.
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Комментарии 18
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.10.2024 в 19:33
Поздравления всем нашим с победой! Будем надеяться, что после "каникул" на игры национальных команд все вернутся в клуб "живыми" и здоровыми. А там и, дай Бог, кто-то с больничного вернется. Араухо и Ольмо уже тренируются. Верно здесь замечено, что Ямалю, Кунде нужно дать отдых. Надеюсь, в своих национальных командах не ухудшат свои физические кондиции. Обещал рассказать про реакцию Арсена Венгера на то, что с четверга мусируется инфа, что истеричный Перес, видя успехи Барселоны, достал из шкафа скелет Негрейры и попытается размахивать этим скелетом и сотрясать воздух. Размещу слова Арсена Венгера чуть позже. Пока хочу собрать ещё некоторую инфу.
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2
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MAGA KING
06.10.2024 в 19:35
Араухо и Ольмо серьёзно усилят команду. Надеюсь и новый вратарь заиграет удачно.
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:24
Даже представить страшно, шо будет с Барсой, если Лева ни дай Божэ травму получит, одним Ямалем сыт не будешь, а Рафе надо 10 моментов, шоб гол забить. Хорошо хоть Ольмо ещё есть.
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1
3
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MAGA KING
06.10.2024 в 19:29
А меня больше беспокоит Пенья в воротах. Можно сказать, что Барса играет без вратаря. Как такая команда и имеет худшего вратаря в лиге?
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0
2
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:36
Шо поделаешь, форс-мажор. Будут Щенсны натаскивать. Будет прикол, если он будет хуже Пеньи играть. ) Нам надо в таком случае больше забивать.
 
1
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MAGA KING
06.10.2024 в 19:59
Динамо-Кривбасс
 
1
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Spokoyno (Київ)
06.10.2024 в 19:14
То чого і варто було очікувати Легкий розгром не дивлячись на купу нереалізованих моментов... Ямалу потрібен відпочинок та перезарядка!
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3
3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.10.2024 в 19:16
Це точно. Видно що сам незадоволений своєю грою. Видохся вже. Нагрузки великі навіть для досвідчених гравців, не говорячи про молодий організм...
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3
3
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:20
Мне казалось, шо он был недоволен, шо его заменили, а он хотел и дальше играть.
 
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MAGA KING
06.10.2024 в 19:26
Ай да хитрый ты Виталий Не твой ли это комментарий в анонсе, что не легко будет? …» Так є два питання для Барселони розумна ротація та здобуття перемоги! Тому легкою поїздка для Барси не буде. Утім і відступати нема куди!.» А про легкую победу писал я
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Spokoyno (Київ)
06.10.2024 в 19:42
Ну трошки соломки підкинув Знав, що багато гравців Барси трошки втомилися, а Офсайдес не бачив тому не знав про такий дірявий захист
 
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 19:13
Вот что делает сильнейшая магнитная буря этого года.
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:27
Шо, у тебя понос прекратился словесный?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 19:42
не видит жажа дальше носа, магнитит буря моск его. поляк поднёс поднос поноса ему на ужин в одного!!!
 
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:12
Ну, и кто там уже хоронил Левандовски?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.10.2024 в 19:12
Крім чергової перемоги і важливих 3-х очків я ще кілька позитивних моментів від гри для себе виніс. Це насамперед дали відпочити трохи Кунде, бо він як коняка паше без замін цього сезону. Добре, що суперник був не сильний і можна було собі це позволити, бо Форт слабо зіграв, і могли пропустити. Також ігрову практику отримали гравці, що вийшли на заміну. Шкода, що Фаті не забив, мав хороші шанси, це дало б йому більше впевненості. Радує, що Де Йонг вернувся і поступово форму набиратите для важливих матчів. Левандовський - красень! З перемогою, барселонці!
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Вarcelinius
06.10.2024 в 19:14
С победой!
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Море23 (Одесса)
06.10.2024 в 19:10
4 гола Судакова ,3 Левандовского норм
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