Примера. Алавес — Барселона 0:3. Бенефис Левандовского

"Барселона" укрепила свое лидерство в таблице, на классе одолев "Алавес".

Героем вечера для каталонцев стал Роберт Левандовский, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте.

Первый мяч — это Рафинья навесил на голову поляку со штрафного. Второй — снова Рафинья убежал в контратаку и прострелил на пустые ворота. Третий — это уже умная позиционная работа Роберта, принявшего пас от Эрика Гарсии и пробившего в противоход Сивере.

Между прочим, это лишь 4-й хет-трик гостя на "Мендисорросе" в истории Примеры; ранее такое удавалось Пепу Самитьеру, Роналдо и Криштиану.

3 - ???????? @lewy_official is the @FCBarcelona player to have scored the fourth earliest hat-trick in a @LaLigaEN game ever (32' vs Alavés). ????????Samuel Etoo vs Almería 2008 (24') ???????? Justo Tejada vs Real Sociedad 1954 (28') ???????? Leo Messi vs Mallorca 2011 (30') Quick. #FCB ❤???? pic.twitter.com/KRA6qT3XL7

Помимо этого у "Барсы" были еще шансы, но Рафинья и Педри не обладают реализацией Левандовского, и ударили не так эффективно.

"Алавес" помимо страданий в защите пытался что-то предпринимать впереди и даже забил, но мяч Тони Мартинеса судьи отменили из-за офсайда в развитии атаки.

Все это было в первом тайме, кстати.

На вторую половину при 0:3 можно было и не выходить — это было нечто вроде спарринга. "Барса" валяла дурака и ждала свистка. "Алавес" очень хотел забить, но лишь собрал 12 офсайдов. Не хватило баскам класса, чтобы хоть раз использовать высокую линию обороны гостей.

3 - Between the 12 players who have been involved in at least 8 goals (goals + assists) this season in the Top 5 European Leagues, three are from @FCBarcelona, more than any other side.



???????? @lewy_official 10 (8+2)

???????? @LamineeYamal 9 (4+5)

???????? Raphinha 8 (5+3)



Trident.#FCB ❤???? pic.twitter.com/2PBFgCUCAk