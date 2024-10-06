Примера. Алавес — Барселона 0:3. Бенефис Левандовского

"Барселона" укрепила свое лидерство в таблице, на классе одолев "Алавес".

Героем вечера для каталонцев стал Роберт Левандовский, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте.

Первый мяч — это Рафинья навесил на голову поляку со штрафного. Второй — снова Рафинья убежал в контратаку и прострелил на пустые ворота. Третий — это уже умная позиционная работа Роберта, принявшего пас от Эрика Гарсии и пробившего в противоход Сивере.

Между прочим, это лишь 4-й хет-трик гостя на "Мендисорросе" в истории Примеры; ранее такое удавалось Пепу Самитьеру, Роналдо и Криштиану.

3 - ???????? @lewy_official is the @FCBarcelona player to have scored the fourth earliest hat-trick in a @LaLigaEN game ever (32' vs Alavés).



????????Samuel Etoo vs Almería 2008 (24')

???????? Justo Tejada vs Real Sociedad 1954 (28')

???????? Leo Messi vs Mallorca 2011 (30')



Quick.#FCB ❤???? pic.twitter.com/KRA6qT3XL7 — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024

Помимо этого у "Барсы" были еще шансы, но Рафинья и Педри не обладают реализацией Левандовского, и ударили не так эффективно.

"Алавес" помимо страданий в защите пытался что-то предпринимать впереди и даже забил, но мяч Тони Мартинеса судьи отменили из-за офсайда в развитии атаки.

Все это было в первом тайме, кстати.

На вторую половину при 0:3 можно было и не выходить — это было нечто вроде спарринга. "Барса" валяла дурака и ждала свистка. "Алавес" очень хотел забить, но лишь собрал 12 офсайдов. Не хватило баскам класса, чтобы хоть раз использовать высокую линию обороны гостей.

3 - Between the 12 players who have been involved in at least 8 goals (goals + assists) this season in the Top 5 European Leagues, three are from @FCBarcelona, more than any other side.



???????? @lewy_official 10 (8+2)

???????? @LamineeYamal 9 (4+5)

???????? Raphinha 8 (5+3)



Trident.#FCB ❤???? pic.twitter.com/2PBFgCUCAk — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024

Такой вот поединок. После него у "Барсы" стало 24 очка из 27 возможных, это 1-е место. У "Алавеса" - 10 баллов и позиция в середине таблицы.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:3

Голы: Левандовский, 7, 22, 32

"Алавес": Сивера — Теналья (Диарра, 46), Абгар (Пика, 67), Моуриньо, Ману Санчес — Гевара, Бланко (Жордан, 78) — Висенте, Стоичков (Конечни, 57), Реббаш — Тони Мартинес (Кике, 57)

"Барселона": Пенья — Форт (Кунде, 67), Кубарси, Иньиго Мартинес (Мартин, 82), Бальде (де Йонг, 82) — Касадо, Педри — Ямаль (Фати, 67), Рафинья, Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 6) — Левандовский

Предупреждения: Теналья, 31, Моуриньо, 54 — Иньиго Мартинес, 54, Мартин, 86