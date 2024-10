Примера. Ла Реал спасся против Атлетико, Эль Гран Дерби осталось за Севильей

Четвертая осечка "Атлетико" в 5 последних матчах — причем против еще более кризисного коллектива.

И начиналось же все хорошо — уже на 1-й минуте Хулиан Альварес забил после гениальной скидки пяткой от Гризманна.

Баски немедленно пошли отыгрываться, но напоролись на выдающуюся игру Яна Облака, который бесподобно отразил сперва удар головой Субименди, а затем и добивание от Агера.

Нельзя сказать, чтобы у Кубо, Сучича и, особенно, Оярсабаля шла игра - "Атлетико" в целом надежно оборонялся, позволяя пробивать по воротах только с безопасных, сложных ситуаций.

Почему не выстояли? А контригры не хватило. Не поверите, но других ударов в створ ворот, кроме гола, "Матрасники" не наносили. Сплошная оборона, выносы, безыдейность; неприкрытое желание удержать 1:0.

Фортуна их за это наказала — это Сучичу удался феноменальный удар в одно касание из-за пределов штрафной.

После ничьей в таблице у "Атлетико" стало 17 очков, это 3-е место. У "Реала Сосьедад" - 9 баллов и непривычно низкая 15-я строчка.

9-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Сучич, 84 — Альварес, 1

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Хави Лопес (Браис Мендес, 46) — Субименди — Кубо, Сучич, Серхио Гомес, Бекер (Барренечеа, 61) — Оярсабаль

"Атлетико": Облак — Молина, Витсель, Хименес, Ленгле, Галан (Рейнилду, 83) — Барриос, Коке, Галлахер (де Пауль, 64) — Гризманн (Рикельме, 83), Альварес (Серлот, 73)

Предупреждения: Ленгле, 55, Галан, 80

“Севилья" впервые за 2,5 года выиграла Эль Гран Дерби.

Победа получилась нервной, но справедливой.

Уже на старте "Нервион" забил усилиями Эджуке, но ВАР увидел офсайд в развитии атаки. В ответ "Бетис" придумал два момента для Витора Роке, но арендованный у "Барсы" бразилец обе дуэли Нюланду проиграл.

Де-факто те шансы так и остались лучшими для Вердибланкос сегодня.

Во втором тайме Диего Льоренте быстро подвел своих, неаккуратно сыграв рукой после удара Агуме головой. Пенальти! Лукебакьо с точки пробил хорошо — 1:0.

12 - @SevillaFC_ENG are enjoying their best unbeaten run against Real Betis in @LaLigaEN (G12 W7 D5). At Nervión, they have not lost in their last seven games against them in LaLiga (W5 D2). Difference#SevillaBetis ❤????#SevillaFCRealbetis pic.twitter.com/SktgVDbk1j