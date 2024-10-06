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Примера. Ла Реал спасся против Атлетико, Эль Гран Дерби осталось за Севильей

Испания

Испанский тур завершился не результативными, но боевыми матчами

Примера. Ла Реал спасся против Атлетико, Эль Гран Дерби осталось за Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертая осечка "Атлетико" в 5 последних матчах — причем против еще более кризисного коллектива.

И начиналось же все хорошо — уже на 1-й минуте Хулиан Альварес забил после гениальной скидки пяткой от Гризманна.

Баски немедленно пошли отыгрываться, но напоролись на выдающуюся игру Яна Облака, который бесподобно отразил сперва удар головой Субименди, а затем и добивание от Агера.

Нельзя сказать, чтобы у Кубо, Сучича и, особенно, Оярсабаля шла игра - "Атлетико" в целом надежно оборонялся, позволяя пробивать по воротах только с безопасных, сложных ситуаций.

Почему не выстояли? А контригры не хватило. Не поверите, но других ударов в створ ворот, кроме гола, "Матрасники" не наносили. Сплошная оборона, выносы, безыдейность; неприкрытое желание удержать 1:0.

Фортуна их за это наказала — это Сучичу удался феноменальный удар в одно касание из-за пределов штрафной.

После ничьей в таблице у "Атлетико" стало 17 очков, это 3-е место. У "Реала Сосьедад" - 9 баллов и непривычно низкая 15-я строчка.

9-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Сучич, 84 — Альварес, 1

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Хави Лопес (Браис Мендес, 46) — Субименди — Кубо, Сучич, Серхио Гомес, Бекер (Барренечеа, 61) — Оярсабаль

"Атлетико": Облак — Молина, Витсель, Хименес, Ленгле, Галан (Рейнилду, 83) — Барриос, Коке, Галлахер (де Пауль, 64) — Гризманн (Рикельме, 83), Альварес (Серлот, 73)

Предупреждения: Ленгле, 55, Галан, 80

“Севилья" впервые за 2,5 года выиграла Эль Гран Дерби.

Победа получилась нервной, но справедливой.

Уже на старте "Нервион" забил усилиями Эджуке, но ВАР увидел офсайд в развитии атаки. В ответ "Бетис" придумал два момента для Витора Роке, но арендованный у "Барсы" бразилец обе дуэли Нюланду проиграл.

Де-факто те шансы так и остались лучшими для Вердибланкос сегодня.

Во втором тайме Диего Льоренте быстро подвел своих, неаккуратно сыграв рукой после удара Агуме головой. Пенальти! Лукебакьо с точки пробил хорошо — 1:0.

Уже в следующие 20-25 минут Доди имел два простых шанса, чтобы добивать интригу, но даже в пустые ворота попасть толком не мог. Видимо, нервы — они на Гран Дерби всегда зашкаливают, и перед игрой фанатов обеих команд даже сопровождала на стадион полиция.

Также нервы помешали доиграть матч Танги Ньянзу, который заработал бессмысленную вторую желтую и пошел отдыхать на 90-й минуте.

Но, конечно, это ни на что уже не повлияло.

"Севилья" победила — и у нее теперь те же 12 очков, что и у "Бетиса", вот только в последних 5 матчах у команды Гарсии Пимьенты 3 победы, а у подопечных Мануэля Пеллегрини — 1.

9-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" - 1:0

Гол: Лукебакьо, 50 (с пенальти)

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Ньянзу, Педроса (Салас, 79) — Агуме (Локонга, 72), Гудель — Лукебакьо, Пеке (Сусо, 79), Эджуке (Маркао, 90+1) — Ромеро (Навас, 72)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Льоренте, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 86) — Кардосо, Рока (Руибаль, 64) — Форнальс, Ло Чельсо, Абде (Авила, 79) — Витор Роке (Бакамбу, 64)

Предупреждения: Гудель, 54, Ньянзу, 76, Нюланд, 77, Кармона, 81, Агуме, 83 — Абде, 20, Натан, 52, Авила, 83

Удаление: Ньянзу, 90

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