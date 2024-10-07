Диего Симеоне: Нам нужно совершенствоваться в атаке, у нас есть игроки для этого

Вчера мадридский "Атлетико" упустил победу в Сан-Себастьяне, сыграв вничью с "Реал Сосьедадом" (1:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "матрасников" Диего Симеоне отметил, что в этой игре были положительные моменты в действиях его команды.

"Он не очень отличается от матча, который мы играли в Бильбао, там мы выиграли, а сегодня сыграли вничью. Команда нашла ворота, очень хорошо защищалась... Я возьму положительные моменты со стороны защиты, и мы все еще ищем тот самый путь, чтобы улучшить переходы: есть игроки для этого и люди, которых нужно привлечь, чтобы они делали то, что нам нужно делать. Я вижу команду очень сильной в обороне, очень аккуратной, работающей над тем, что требует игра. Нам нужно также совершенствоваться в атаке, у нас есть игроки для этого", - цитирует Эль Чоло Marca.

Добавим, что после девяти туров "Атлетико Мадрид" занимает третье место, имея в своем активе 17 очков и отстает от лидера чемпионата "Барселоны" на 7 пунктов. Следующий свой поединок "матрасники" сыграют 20 октября дома против "Леганеса".