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Тренер Севильи о победе в принципиальном дерби над Бетисом: Выпьем пива и не одного. Будем праздновать

Испания

Хоть какие-то положительные эмоции получат нервионцы за последний период

Тренер Севильи о победе в принципиальном дерби над Бетисом: Выпьем пива и не одного. Будем праздновать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Севильском дерби "красно-белые" дома оказались сильнее "Бетиса", где единственный забитый мяч реализовал Лукебакио с пенальти. "Нервионцы" в начале сезона столкнулись с проблемами набора очков, однако в последних четырех поединках они одержали две победы и одну ничью, чем улучшили свое турнирное положение и поднялись на 12-е место. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Севильи" Гарсия Пимьента похвалил своих игроков за самоотдачу, которую они продемонстрировали в таком принципиальном поединке.

"Дерби - это замечательно. Трудно выигрывать каждую игру, а когда ты играешь против извечных соперников, ты прилагаешь огромные усилия. Нам пришлось играть в меньшинстве на последних минутах, а болельщики не переставали нас поддерживать. Благодаря им мы нашли в себе силы, которые нам были нужны. Болельщики заслужили эту победу. Если бы забили второй в одном из моментов, которые мы имели во втором тайме, то "Бетису" было бы очень трудно сравнять счет. Игра была открытой, они шли вперед. Я не помню явных моментов у "Бетиса", но у них были моменты, они были в игре. Я снимаю шляпу перед игроками и болельщиками. Мы знали, как снова страдать. Это путь вперед, через страдания, тяжелый труд и качество. Команда также сыграла хорошую атакующую игру с мячом. Сейчас я еду с женой, с семьей. Выпьем пива и не одного. Будем праздновать. Завтра будем отдыхать, у нас будет спокойная неделя, ребята едут в ряды сборных. Чтобы выиграть, надо многое сделать, и мы это сделали против наших вечных соперников. Будем праздновать", - цитирует Гарсию Пимьенту Marca.

Добавим, что следующий матч "Севилья" сыграет 20 октября на выезде против "Барселоны".

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Севилья Бетис (Севилья) Гарсия Пимьента
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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