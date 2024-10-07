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Все дальше от лидеров. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

"Сосьедад" вновь дома отбирает очки у фаворитов

Все дальше от лидеров. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" разошёлся миром в гостевом матче с "Реал Сосьедадом".

На первой минуте за "матрасников" отличился Хулиан Альварес, а под конец встречи красивым ударом восстановил паритет хавбек баскского клуба Лука Сучич.

По итогам 9 туров "Атлетико" отстаёт в чемпионате Испании от "Реала" на 4 очка, от "Барселоны" - на 7.

9-й тур Примеры.

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Сучич, 84 — Альварес, 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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