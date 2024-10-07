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Все дальше от лидеров. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
"Сосьедад" вновь дома отбирает очки у фаворитов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" разошёлся миром в гостевом матче с "Реал Сосьедадом".
На первой минуте за "матрасников" отличился Хулиан Альварес, а под конец встречи красивым ударом восстановил паритет хавбек баскского клуба Лука Сучич.
По итогам 9 туров "Атлетико" отстаёт в чемпионате Испании от "Реала" на 4 очка, от "Барселоны" - на 7.
9-й тур Примеры.
Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1
Голы: Сучич, 84 — Альварес, 1
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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