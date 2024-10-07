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В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину

Испания
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Считается, что Куртуа успеет восстановиться к матчу с Сельтой

В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину

Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Лунин отыграл весь матч против "Вильярреала" (2:0). Но после игры, как сообщает издание AS, он чувствовал себя плохо, поэтому вратарь остается в Мадриде. В клубе не обеспокоены болезнью Лунина, так как считается, что Куртуа успеет восстановиться к матчу з "Сельтой", который состоится 19 октября.

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Точной даты, когда Лунин вернется к тренировкам, в "Реале" пока еще не называют.

Ранее в УАФ сообщили, что из-за болезни Лунин не был вызван в состав национальной сборной Украины. Сергей Ребров нашел ему замену, довызвав Дмитрия Ризныка из "Шахтера" на октябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Андрей Журба
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