  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик: Левандовский? Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. Он всегда готов забить
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик: Левандовский? Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. Он всегда готов забить

Испания

Роберт вернулся

Флик: Левандовский? Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. Он всегда готов забить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рулевой "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы в матче с "Алавесом" (3:0) в Ла Лиге, в котором нападающий каталонцев Роберт Левандовский отметился хет-триком.

"Это фантастика — победить вот так до перерыва. Еще одна хорошая новость — мы отыграли на ноль. Я действительно ценю то, что команда сделала в первом тайме.

Мы не допустили ни одной ошибки и не позволили "Алавесу" показать свою игру. Это был ключ к победе.

Команде было сказано, что очень важно не допускать ошибок и помнить о поединке с "Осасуной". Основой победы стал великолепный первый тайм.

Левандовский? Все его поддерживали. Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. В штрафной соперника он лучший. Он всегда готов забить", - приводит слова Флика Mundo Deportivo.

По теме
yellow-arrow
Вингер Жироны пропустит матчи сборной Испании
yellow-arrow
В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
yellow-arrow
Центрбек Реала пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии из-за травмы
Роберт Левандовский Барселона Алавес (Витория-Гастейс) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости