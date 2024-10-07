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Флик: Левандовский? Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. Он всегда готов забить
Роберт вернулся
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Рулевой "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы в матче с "Алавесом" (3:0) в Ла Лиге, в котором нападающий каталонцев Роберт Левандовский отметился хет-триком.
"Это фантастика — победить вот так до перерыва. Еще одна хорошая новость — мы отыграли на ноль. Я действительно ценю то, что команда сделала в первом тайме.
Мы не допустили ни одной ошибки и не позволили "Алавесу" показать свою игру. Это был ключ к победе.
Команде было сказано, что очень важно не допускать ошибок и помнить о поединке с "Осасуной". Основой победы стал великолепный первый тайм.
Левандовский? Все его поддерживали. Это тот же игрок, с которым я познакомился в Мюнхене. В штрафной соперника он лучший. Он всегда готов забить", - приводит слова Флика Mundo Deportivo.
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