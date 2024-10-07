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Вингер Жироны пропустит матчи сборной Испании
Браян Хиль вылетел из заявки сборной
Фото: Sky / Автор: неизвестен
Брайан Хиль, играющий в этом сезоне за "Жирону" на правах аренды, не поможет сборной Испании из-за физического дискомфорта. Окончательное решение было принято после переговоров между медиками клуба и национальной сборной Испании.
Тренер сборной Луис де ла Фуэнте вызвал игрока на октябрьские матчи Лиги наций против Дании и Сербии, но теперь 23-летний Хиль останется в расположении клуба.
Брайан Хиль уже имел опыт игры за сборную своей страны, проведя 4 поединка за "Фурию Роха". В этом сезоне Хиль провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
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