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Барселона выпустила заявление о травме Феррана Торреса
Точные сроки восстановления ещё неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ферран Торрес получил травму двуглавой мышцы правого бедра. Сроки возвращения игрока к тренировкам будет зависеть от темпов его восстановления.
Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, Торрес начал матч против "Алавеса" (3:0) в стартовом составе, но уже через пять минут был заменен из-за травмы на Эрика Гарсию.
В связи с этим Ферран пропустит матчи сборной Испании против национальных команд Дании (12 октября) и Сербии (15 сентября).
В этом сезоне Торрес провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.
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