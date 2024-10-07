Барселона выпустила заявление о травме Феррана Торреса

Вингер "Барселоны" Ферран Торрес получил травму двуглавой мышцы правого бедра. Сроки возвращения игрока к тренировкам будет зависеть от темпов его восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, Торрес начал матч против "Алавеса" (3:0) в стартовом составе, но уже через пять минут был заменен из-за травмы на Эрика Гарсию.

В связи с этим Ферран пропустит матчи сборной Испании против национальных команд Дании (12 октября) и Сербии (15 сентября).

В этом сезоне Торрес провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.