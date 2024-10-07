  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига требует распустить группу фанатов Атлетико Мадрид
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига требует распустить группу фанатов Атлетико Мадрид

Испания
Обновлено

Ла Лига подала досье, в котором упоминается 142 инцидента с участием Frente Atletico

Ла Лига требует распустить группу фанатов Атлетико Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates

Новина українською

Мадридский "Атлетико" может столкнуться с серьезными последствиями после инцидентов, произошедших во время матча против "Реала" 29 сентября.

Ла Лига обратилась в Государственный департамент Испании против насилия с просьбой запретить фанатскую группировку Frente Atletico, которая была причастна к беспорядкам на трибунах.

Ла Лига подала досье, в котором упоминается 142 инцидента с участием группы с 2015 по 2023 годы.

Напомним, что во время матча болельщики "Атлетико" бросали различные предметы в сторону вратаря "Реала" Тибо Куртуа, из-за чего игру пришлось прервать.

Читайте такжеЗащитник Селтика пропустит матчи сборной Шотландии в Лиге наций из-за травмы икроножной мышцы
По теме
yellow-arrow
Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры
yellow-arrow
Барселона выпустила заявление о травме Феррана Торреса
yellow-arrow
Вингер Жироны пропустит матчи сборной Испании
Атлетико (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости