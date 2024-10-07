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Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Испания

Андрес Иньеста в социальных сетях опубликовал видео

Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ, Андрес известен своими выступлениями за "Барселону", где провел 674 матча за свою карьеру.

Девятикратный победитель Ла Лиги имеет в общей сложности 32 трофея, которые он выиграл с "Барселоной" - включая четыре триумфа в Лиге чемпионов.

За сборную Испании Андрес забил 14 голов в 131 матче и был частью команды, которая выиграла ЧМ в 2010 году и два чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах.

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Испания Барселона Андреас Иньеста
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1 голосов
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
07.10.2024 в 19:33
Все виграв окрім ЗМ, якого підло в 2010 віддали гному
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Комментарии 3
Dr. House (Поділля)
07.10.2024 в 19:33
Все виграв окрім ЗМ, якого підло в 2010 віддали гному
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.10.2024 в 19:29
Этой зимой и Левандовский так сделает...
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0
1
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Вarcelinius
07.10.2024 в 19:00
Спасибо Андреас за твою феноменальную игру в Барсе, за те минуты радости и счастья, которые ты ею доставлял! Здоровья тебе, долгих лет жизни и удачи! Цветы, слёзы, сопли, туш!!!
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