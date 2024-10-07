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Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры
Андрес Иньеста в социальных сетях опубликовал видео
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры.
Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ, Андрес известен своими выступлениями за "Барселону", где провел 674 матча за свою карьеру.
Девятикратный победитель Ла Лиги имеет в общей сложности 32 трофея, которые он выиграл с "Барселоной" - включая четыре триумфа в Лиге чемпионов.
За сборную Испании Андрес забил 14 голов в 131 матче и был частью команды, которая выиграла ЧМ в 2010 году и два чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах.
El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣????2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024
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