Легенда Барселоны и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ, Андрес известен своими выступлениями за "Барселону", где провел 674 матча за свою карьеру.

Девятикратный победитель Ла Лиги имеет в общей сложности 32 трофея, которые он выиграл с "Барселоной" - включая четыре триумфа в Лиге чемпионов.

За сборную Испании Андрес забил 14 голов в 131 матче и был частью команды, которая выиграла ЧМ в 2010 году и два чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах.