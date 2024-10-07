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В Испании команда, которая полностью состоит из игроков-трансгендеров, сыграла свой первый матч

Испания

Команда ФК Феникс дебютировала в региональной лиге Каталонии

В Испании команда, которая полностью состоит из игроков-трансгендеров, сыграла свой первый матч

daily sports

Новина українською

В региональной лиге Каталонии дебютировала команда ФК "Феникс", состав которой полностью собран из игроков-трансгендеров.

"Я был мальчиком, который играл в команде девушек, но без измененных документов, поэтому у меня не было возможности играть с парнями.

"Феникс" - это команда транс-парней, но я верю, что это нечто большее - семья, где ты можешь быть свободным и чувствовать себя таким, какой ты есть", - сказал 24-летний игрок Уго Мартинеса.

Однако первый матч команды оказался непростым, ФК "Феникс" потерпел разгромное поражение со счетом 0:19.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 19:59
ФК бамжарса
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Комментарии 5
Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 19:59
ФК бамжарса
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
07.10.2024 в 19:48
"Это не наши!" (Маски-шоу)
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
07.10.2024 в 19:44
Это фарм клуб каталонского шлемазла?
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1
0
Dr. House (Поділля)
07.10.2024 в 19:31
Алєнь рогатий був нападником, а Барсел@х з немитою сракою на воротах стояв
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1
0
Algrab (Костопiль)
07.10.2024 в 19:34
Це точно...
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2
0

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