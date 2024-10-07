В Испании команда, которая полностью состоит из игроков-трансгендеров, сыграла свой первый матч

В региональной лиге Каталонии дебютировала команда ФК "Феникс", состав которой полностью собран из игроков-трансгендеров.

"Я был мальчиком, который играл в команде девушек, но без измененных документов, поэтому у меня не было возможности играть с парнями.

"Феникс" - это команда транс-парней, но я верю, что это нечто большее - семья, где ты можешь быть свободным и чувствовать себя таким, какой ты есть", - сказал 24-летний игрок Уго Мартинеса.