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В Испании команда, которая полностью состоит из игроков-трансгендеров, сыграла свой первый матч
Команда ФК Феникс дебютировала в региональной лиге Каталонии
daily sports
В региональной лиге Каталонии дебютировала команда ФК "Феникс", состав которой полностью собран из игроков-трансгендеров.
"Я был мальчиком, который играл в команде девушек, но без измененных документов, поэтому у меня не было возможности играть с парнями.
"Феникс" - это команда транс-парней, но я верю, что это нечто большее - семья, где ты можешь быть свободным и чувствовать себя таким, какой ты есть", - сказал 24-летний игрок Уго Мартинеса.
Однако первый матч команды оказался непростым, ФК "Феникс" потерпел разгромное поражение со счетом 0:19.
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