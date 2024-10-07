Флик - о травме Карвахаля: Я желаю ему всего наилучшего

Ганс-Дитер Флик, главный тренер "Барселоны", поддержал правого защитника команды Дани Карвахаля, который недавно получил серьезную травму.

"Я желаю Дани Карвахалю всего наилучшего. Его травма выглядела очень серьезно. Он был в очень хорошей форме. Могу сказать от имени "Барселоны", что мы желаем ему всего наилучшего", - сказал специалист.