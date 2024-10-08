Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали

1996 год, семья едет на отдых.

PortAventura World — рай малышни Барселоны, и Хуан Антонио Иньеста хотел порадовать сына, и предварительно сделал звонок.

"Он сказал, что будет рядом, а уже я пригласил их в Ла Масию. Это был наш лучший аргумент", - говорил потом скаут Жоан Мартинес Виласека.

Конечно, он знал обоих — старшего и младшего.

За полгода до того Виласека уже приглашал 12-летнего Андреса в "Барсу", но родители отказали.

Ну, а вообще первым в Блаугране о таланте парня из поселка Фуэнтеальбилья, что возле Альбасете, узнал тренер детской команды Альберт Бенейгес, который встречал его на провинциальных турнирах.

"Думаю, нам удалось, потому что мы были первыми, кто проявил интерес".

Плюс магия Ла Масии. Семье Иньесты показали, как дети живут в общежитии, учатся, тренируются. В те времена это было единственное такое заведение в Испании, тогда как в "Реале" им еще арендовали отдельные квартиры.

Хуан Антонио набрал Виласеку через несколько дней: "Хорошо, мы принимаем предложение".

А уже всю следующую ночь — первую в Ла Масии — Андрес проплакал в подушку, скучая по дому.

Нормально для ребенка из глуши, где он знал каждый уголок. В 1984-м в Фуэнтеальбилье родилось всего пятеро мальчиков. Один из них сейчас автомеханик, другой — сантехник.

Ну, а на матч уже 15-летнего Иньесты в 1999-м пришли Гвардиола и Хави.

"Однажды ты выбьешь из основы меня, а он выбьет из состава нас обоих", - так себе пророчество от Пепа, ведь главных успехов эти двое достигли в паре.

***

А это уже Матаро, 2007-й.

Тот-самый Матаро, который впоследствии населят мигранты, и где родится новая надежда "Барсы" Ламин Ямаль.

Но тогда это был немного другой город.

Андрес влюбился в официантку Ану, которая здесь работала, но не знал, как ей об этом сказать, и доставал этим своих друзей Жорди и Сеси.

"Ох он и тянул! Он звонил мне каждый день, чтобы все обсудить. По полтора часа гадал, что она ответит, когда он ей напишет!"

На тот момент Иньеста был уже признанной звездой. Он дебютировал за "Барсу" при Ван Гаале, и в первом же матче с "Брюгге" попал в перекладину. Но главное — Андрес стал героем финала ЛЧ-2006 с "Арсеналом", что признал сам Тьерри Анри:

"Его выход в перерыве изменил игру. Я пытался прессинговать, но он крутился туда-сюда, и после 60-й минуты я окончательно его потерял".

Далее были голы Это'О и Белетти.

Вся Каталония обожала Андреса после того вечера, только не Ана, которая понятия не имела, что он там наиграл.

И тянулось это аж полгода, пока Иньеста не поехал с "Барсой" в турне в Японию.

"Здесь в Японии во всех аэропортах бренд, который видите чаще всего — это ANA. Мне это ее напомнило, и я купил в подарок модель самолета и написал большое горячее письмо, предложив встретиться на заправке возле ее дома".

Неочевидный подарок и еще худшее место для свидания, но сработало же!

Пара давно замужем, у них пятеро детей, и это еще Ана пережила выкидыш в 2014-м.

***

А это уже 6 мая 2009-го, Лондон, полуфинал Лиги чемпионов.

"Челси" атаковал хорошо, остро, но не мог забить с игры - “Барса“ оборонялась в том числе и руками.

Арбитр Том Овребо ей это позволял, а потом говорил, что не видел.

Поверим?

Хотя, конечно, даже с таким судьей "Челси" прошел бы в финал, если бы не атака "Барсы" на 93-й минуте. Месси — сам Месси! - не нашел возможности для удара, отбросил Иньесте на линию штрафной, и тот шведой в касание отправил мяч в девятку.

Он радовался, как сумасшедший — видимо, чувствовал, что в финале с "МЮ" таких проблем не будет.

Ко всему, это именно Иньеста на старте того сезона, когда молодой Пеп засомневался после пары неудач, зашел к нему и сказал:

"Тренер, мы очень хорошо работаем. Надо продолжать в том же духе".

Потом в Испании на эту тему целое исследование провели. Оказывается, в феврале 2010-го — спустя 9 месяцев после "Иньестасо" - рождаемость по стране подскочила на 16%!

"Я рад, что внес вклад в такое важное дело", - смеется Андрес.

А вот Петеру Чеху не до смеха. Он констатирует, что до сих пор когда видит тот гол, то грустит так же, как в первый раз.

***

Август 2009-го — и это уже Иньеста говорит Гвардиоле, что больше не может.

Всего через три месяца после требла.

Не в травме дело, а в голове, где словно что-то сломалось, Андрес не хотел выходить из дома, перестал видеть смысл.

"Я потерял желание жить. Я не чувствовал ни радости, ни энергии, а тесты показывали, что со мной все в порядке. Но это было глубже, оно расползалось по всему телу".

Пеп любил Андреса и не настаивал, а отпустил домой.

Все было в строгой секретности — на люди "Барса" объявила, что у Андреса травма, и он вернется "когда будет готов".

Era el gol de su vida. Era el gol más importante en toda la historia de España. Y se lo dedicó a su amigo Dani Jarque, a quien conoció desde que eran juveniles y quien, lamentablemente, falleció en 2009. "Dani Jarque SIEMPRE con nosotros". La grandeza de Andrés Iniesta. EL GESTO. pic.twitter.com/ilaKtvKf37 — Invictos (@InvictosSomos) July 11, 2020

"Клуб помогал, и я не чувствовал себя сумасшедшим. Но я видел все в черных тонах. Просыпался утром и думал только, чтобы как можно скорее наступила ночь, я выпил таблетки и заснул. В таком состоянии ты обнимаешь жену, а ощущение, будто сжал подушку".

На это наложилась смерть от сердечного приступа старого друга Андреса Дани Харке из "Эспаньола", и в "Барсе" уже сомневались, вытянут ли Иньесту из ямы. Это же не шутки; такие депрессии часто приводят к суицидам.

Хорошо, что вовремя наняли квалифицированных психологов.

Иньеста начал возвращаться к тренировкам где-то в октябре после первых сеансов, и хотя еще чувствовал боль, где ее не было, постепенно набирал форму.

Дель Боске знал обо всем — ему рассказал Пеп — но взял Андреса с собой на ЧМ в Южную Африку. Не для геройства — в первую очередь, его следовало спасать.

То, что сделал Андрес на 116-й минуте против Нидерландов было и бонусом, и благодарностью тренерам, доверившимся человеку, который находился на грани.

Естественно, он посвятил гол Харке.

"После поездки в ЮАР я будто вновь почувствовал себя собой".

При этом сеансы у психолога Андрес посещает даже сейчас, а публично заговорил о них в 2016-м. Сказал, что созрел и уже не боится, что это вернется.

***

20 мая 2018-го, ему пришла пора прощаться с "Барсой".

Тяжелый день, но и более элегантный, чем потом был у Лео или Пике.

674 матча, 57 голов, 135 ассистов, 32 трофея.

"Я ухожу, потому что уже не готов конкурировать на этом уровне ни физически, ни морально".

Наверное, он почувствовал это, когда "Барса" с треском вылетала из ЛЧ от "Ромы".

Чуть позже в финале Кубка с "Севильей" на мгновение показалось, что это был сон, неправда, но опыт Андреса подсказал иное. Хотя он и забил, это было из-за стиля соперника, а не его собственной угасающей силы.

После 1:0 с "Реалом Сосьедад" он еще долго сидел на пустом "Камп Ноу".

Что было в его голове?

Голы? Трофеи? А, может, аплодисменты "Сантьяго Бернабеу" после 4:0 в ноябре 2015-го?

Испания мало кого так любила, как Андреса — и не только за победу на мундиале, но и за личность. Хави мог быть слишком эмоциональным, Месси — отстраненным, Рамос — агрессивным, но Иньеста был примером, который передается в "Барсе" до сих пор.

"Я стараюсь относиться ко всем так, как ко мне относился Иньеста" - говорит нынешний кэп Марк-Андре тер Штеген.

А Буффон вообще замечал, что "единственные поражения, которые его не огорчали — это были поражения от команд Иньесты, ведь он играл так хорошо, что результат казался справедливым".

***

И он поехал дальше.

Долго выбирал между Китаем и Японией, чтобы в итоге оказаться 1 июля 2023-го в составе "Виссел Кобе" против "Консадоле Саппоро".

В Страну Восходящего Солнца Иньесту привез Хироси Микитани, гендир Rakuten, который тогда был титульным спонсором "Барсы".

Зарплату дал огромную, плюс различные выгодные бизнес-сделки. В ответ Андрес пообещал "отдать все силы и вывести клуб на новый уровень".

Для понимания — до Иньесты "Кобе" никогда не выигрывал трофеев, так что задача была поистине героической, но Иньесте немало удалось, несмотря на скепсис — он привел команду к победе в Кубке-2019, Суперкубке-2020, также затащил "Кобе" в его первый полуфинал Лиги чемпионов Азии, прежде чем травмы окончательно уничтожили его колено.

"Если честно, я ожидал меньшей интенсивности, но в Японии матчи напряженные до самого конца. Травм много. При этом культура совершенно другая. Болельщики всегда веселые, улыбаются, поддерживают после поражений, а игроки воспринимают неудачи как нечто естественное. Я не сразу к этому привык".

Его дети научились говорить на японском, Андрес стал большим фаном местных традиционных ресторанов.

Единственное, что смазало впечатление — финал; тот самый матч с "Саппоро".

Вины Иньесты нет — это Микитани решил напоследок сбить легкие миллионы. VIP-пакеты со встречей с Андресом за 36 тысяч долларов, которые не раскупили; копии футболок за 400 тысяч иен, вызвавшие недоумение. Травмированного Иньесту всунули в старт вместо лучшего бомбардира лиги Юя Осако, и он не показал ничего за 55 минут.

Не так это должно было быть!

А потом еще и налоговая вцепилась — мол, не доплатил 580 млн иен.

Он распутал проблему как всегда приватно, переехав в ОАЭ. При этом в Японии развивается его бизнес — вино, одежда, бутсы Capitten.

"Месси их уже не наденет, а вот его сын — может", - уверяет Андрес.

О возвращении в "Барселону" говорит осторожно; все видели взлет и падение Хави, поэтому лишь констатирует, что "это будет сложнее, чем игроком".

На ЧМ-2022 Иньеста уже пробовал себя экспертом на ТВ и очень радовался, когда титул получила Аргентина Лео.

Кто знает, может, это и есть его следующая профессия?

Ну, а пока — прощание. Не с футболом, а только с бутсами, ведь в сердцах настоящих болельщиков игра Иньесты будет жить вечно. Неслучайно же перевернув его 8-ку каждый получит знак бесконечности.