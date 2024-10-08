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Левандовский рассказал подробности трансфера Щенсного в Барселону

Испания

"Думаю, что это было просто отложено во времени" (с)

Левандовский рассказал подробности трансфера Щенсного в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признался, что его новый одноклубник Войцех Щенсный заблаговременно рассматривал вариант с переходом в каталонский клуб.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что до окончания контракта с "Ювентусом", Войцех сказал мне, что если он собирается продолжать играть, то это будет "Барселона". Думаю, что это было просто отложено во времени.

А то, что у него была короткая пауза на некоторое время и он вернулся после нее - это не выбило его из колеи и, возможно, придало свежести. Что касается его подготовки, то он, наверное, тренируется уже минимум неделю", - сказал Левандовский во время пресс-конференции.

Напомним, этим летом Щенсный объявил о завершении карьеры, но после травмы Марка-Андре тер Штегена согласился присоединиться к "Барселоне".

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Роберт Левандовский Барселона Войцех Щенсны трансфер
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Источник:
wPolityce.pl
Опубликовал: Александр Бураков
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