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Экс-нападающий Барселоны требует от клуба компенсацию в размере 3 млн евро
Скоро будет рассматриваться иск
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшая звезда "Барселоны" Серхио Агуэро активно работает над получением компенсации от клуба в связи с обоюдным расторжением контракта. Об этом пишет Mundo Deportivo, которое в понедельник предоставило информацию о ситуации.
"Барселона" в своем годовом финансовом отчете за сезон 2023/2024 сообщает, что Серхио Агуэро подал уведомление о примирении, требуя три миллиона евро, которые, по словам аргентинца, клуб должен ему в рамках трудового соглашения после его ухода из-за проблем с сердцем", - говорится в сообщении.
В настоящее время иск Серхио классифицируется как "ожидающий рассмотрения" и будет передан в соответствующую судебную инстанцию.
Напомним, Агуэро перешёл в "Барселону" в 2021 году, но спустя всего несколько месяцев после трансфера был вынужден завершить карьеру из-за сердечной аритмии.
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