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Экс-нападающий Барселоны требует от клуба компенсацию в размере 3 млн евро

Испания

Скоро будет рассматриваться иск

Экс-нападающий Барселоны требует от клуба компенсацию в размере 3 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая звезда "Барселоны" Серхио Агуэро активно работает над получением компенсации от клуба в связи с обоюдным расторжением контракта. Об этом пишет Mundo Deportivo, которое в понедельник предоставило информацию о ситуации.

"Барселона" в своем годовом финансовом отчете за сезон 2023/2024 сообщает, что Серхио Агуэро подал уведомление о примирении, требуя три миллиона евро, которые, по словам аргентинца, клуб должен ему в рамках трудового соглашения после его ухода из-за проблем с сердцем", - говорится в сообщении.

В настоящее время иск Серхио классифицируется как "ожидающий рассмотрения" и будет передан в соответствующую судебную инстанцию.

Напомним, Агуэро перешёл в "Барселону" в 2021 году, но спустя всего несколько месяцев после трансфера был вынужден завершить карьеру из-за сердечной аритмии.

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Серхио Агуэро Барселона деньги
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.10.2024 в 13:32
Агуэро решил добить банкротов??
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.10.2024 в 13:32
Агуэро решил добить банкротов??
Ответить
0
0

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