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Бывший игрок Гранады и Уотфорда подписал контракт с Хетафе
Об этом говорится на сайте темно-синих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый сезон Аллан Ньом провел в "Леганесе", который играл тогда в Сегунде. 36-летний камерунец провел 33 матча (1 гол + 1 ассист) и помог клубу вернуться в Ла Лигу. Впрочем, правый защитник летом оказался свободным агентом, поскольку у него завершился контракт с "Леганесом" и находился в поиске новой команды.
Как говорится на сайте "Хетафе", Аллан Ньом присоединился к "темно-синим". Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
1️⃣2️⃣ ???? ???????????????????????? ???????? ????— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 8, 2024
Tenemos al primero en lucir el ???????????????????? ???????????????????????? @Borjamv3 ???? pic.twitter.com/2ZmesaCfl7
Добавим, что Аллан Ньом ранее играл за "Хетафе" с 2019 по 2022 гг. Тогда он за "темно-синих" провел 83 поединка, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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