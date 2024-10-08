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Бывший игрок Гранады и Уотфорда подписал контракт с Хетафе

Испания

Об этом говорится на сайте темно-синих

Бывший игрок Гранады и Уотфорда подписал контракт с Хетафе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлый сезон Аллан Ньом провел в "Леганесе", который играл тогда в Сегунде. 36-летний камерунец провел 33 матча (1 гол + 1 ассист) и помог клубу вернуться в Ла Лигу. Впрочем, правый защитник летом оказался свободным агентом, поскольку у него завершился контракт с "Леганесом" и находился в поиске новой команды.

Как говорится на сайте "Хетафе", Аллан Ньом присоединился к "темно-синим". Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Добавим, что Аллан Ньом ранее играл за "Хетафе" с 2019 по 2022 гг. Тогда он за "темно-синих" провел 83 поединка, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Хетафе
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Источник:
Хетафе
Опубликовал: Александр Гресь
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