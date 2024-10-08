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Известны сроки возвращения Эдера Милитао на поле
Ждать не слишком долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба мадридского "Реала" подтвердила травму защитника Эдера Милитао.
По итогам медицинского обследования у 26-летнего футболиста диагностировали травму четырехглавой мышцы левой ноги.
Как сообщает журналист COPE Мельхор Руис, Эдер пропустит около 10 дней, и восстановится к первому матчу "сливочных" после международной паузы против "Сельты" в Ла Лиге.
На счету Милитао один забитый мяч и одна результативная передача в 12 играх в этом сезоне.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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