  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известны сроки возвращения Эдера Милитао на поле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны сроки возвращения Эдера Милитао на поле

Испания

Ждать не слишком долго

Известны сроки возвращения Эдера Милитао на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" подтвердила травму защитника Эдера Милитао.

По итогам медицинского обследования у 26-летнего футболиста диагностировали травму четырехглавой мышцы левой ноги.

Как сообщает журналист COPE Мельхор Руис, Эдер пропустит около 10 дней, и восстановится к первому матчу "сливочных" после международной паузы против "Сельты" в Ла Лиге.

На счету Милитао один забитый мяч и одна результативная передача в 12 играх в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Первые головы полетели: Лас-Пальмас уволил тренера Луиса Карриона
yellow-arrow
Экс-нападающий Барселоны требует от клуба компенсацию в размере 3 млн евро
yellow-arrow
Игрок ПСЖ не последует за Мбаппе и не перейдет в мадридский Реал
Реал (Мадрид) травма Эдер Милитао
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости