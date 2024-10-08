Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первые головы полетели: Лас-Пальмас уволил тренера Луиса Карриона
Причина - очень слабые результаты команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Каррион заменил этим летом на посту главного тренера "Лас-Пальмаса" Гарсию Пимьенту, который возглавил "Севилью". Контракт с новым тренером "желтых" был рассчитан на два года, однако он не сумел проработать даже до зимы.
Как говорится на официальном сайте "Лас-Пальмаса", клуб после девяти поединков в Ла Лиге уволил Луиса Карриона с поста рулевого команды. "Желтые" в чемпионате занимают последнее место, имея в своем активе лишь три очка.
La UD Las Palmas y Luis Carrión separan sus caminos.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 8, 2024
???? https://t.co/FG4nJXbH7r pic.twitter.com/DZq9fqZPLH
По информации Marca, главным претендентом на пост тренера "Лас-Пальмаса" является Диего Мартинес. Испанец ранее возглавлял "Осасуну", "Гранаду", "Эспаньол" и "Олимпиакос". Следующий поединок в Ла Лиге "Лас-Пальмас" проведет 21 октября на выезде против "Валенсии".
Популярное сейчас
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Экс-вратарь Вереса, приостановивший профессиональную карьеру, продолжает играть в футбол
- Реал Мадрид - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек