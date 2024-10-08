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Барселона интересуется защитником Лилля

Испания

Об этом сообщает Sport.es

Барселона интересуется защитником Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В этом сезоне "Барселона" использует на позиции правого защитника Жуля Кунде и воспитанника академии Эктора Форта. Для француза это не является основной специализацией и хотя Ханси Флик доволен выступлениями 25-летнего игрока, однако все же ищет игрока, который мог бы играть на фланге в обороне.

По информации испанского издания, каталонцы внимательно следят за игроком "Лилля" Тьягу Сантушем. 22-летний португалец демонстрирует блестящую игру во французском клубе. Кроме того, он вместе с одноклубниками смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где смогли переиграть действующих победителей турнира "Реал" со счетом 1:0. "Барселоне" нравится как португалец играет в атаке и при этом очень хорошо действует в обороне. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.

Добавим, что Тьягу Сантуш в этом сезоне провел 13 поединков и отметился 2 ассистами.

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Барселона Лилль
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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