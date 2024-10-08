Иньеста: Я хотел закончить карьеру в Барселоне

Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста признался, в каком клубе хотел бы завершить свою карьеру.

"Последняя игра в составе "Барселоны" была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как это было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел закончить карьеру в "Барсе", но в этом клубе нужно выкладываться на все 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда.

После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент", - сказал испанец.