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Иньеста: Я хотел закончить карьеру в Барселоне
Андрес высказался на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста признался, в каком клубе хотел бы завершить свою карьеру.
"Последняя игра в составе "Барселоны" была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как это было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.
Я хотел закончить карьеру в "Барсе", но в этом клубе нужно выкладываться на все 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда.
После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент", - сказал испанец.
Напомним, что вчера, 7 октября, Андрес объявил о завершении своей карьеры. Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.
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