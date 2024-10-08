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Барселона сообщила новую информацию о реконструкции Камп Ноу

Испания

Клуб стремится завершить основные работы до конца текущего года

Барселона сообщила новую информацию о реконструкции Камп Ноу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает работу над масштабным проектом реконструкции своего легендарного стадиона "Камп Ноу".

По словам Елены Форт, институционального вице-президента каталонского гранда, клуб стремится завершить основные работы на стадионе до конца текущего года. Однако точная дата возвращения футболистов на "Камп Ноу" не уточняется.

"Переезд на "Монтжуик" нанес нам значительный финансовый ущерб - 100 миллионов евро", - отметила Форт. Клуб ищет оптимальное решение, чтобы обеспечить доступность билетов для своих болельщиков и одновременно получать необходимый доход.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
08.10.2024 в 18:35
Які смішні ці путал@нські шлємазли
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0
1
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
08.10.2024 в 18:35
Які смішні ці путал@нські шлємазли
Ответить
0
1

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