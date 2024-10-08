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Левандовский: Я еще способен удивлять
Роберт забил 12 голов в 11 матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский, форвард "Барселоны", поделился своими мыслями об удачном старте сезона.
"Я внес изменения в свою подготовку, в свои тренировки. Но не думаю, что мои результаты должны так удивлять. Но я был уверен, что мне уже будет сложно удивить кого-то, однако что-то у меня еще получается.
Нужно отметить классную игру всей команды на старте сезона", - сказал Роберт.
Напомним, что в текущем сезоне Левандовский сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативных передачи.
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