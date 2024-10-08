Левандовский: Я еще способен удивлять

Роберт Левандовский, форвард "Барселоны", поделился своими мыслями об удачном старте сезона.

"Я внес изменения в свою подготовку, в свои тренировки. Но не думаю, что мои результаты должны так удивлять. Но я был уверен, что мне уже будет сложно удивить кого-то, однако что-то у меня еще получается.

Нужно отметить классную игру всей команды на старте сезона", - сказал Роберт.