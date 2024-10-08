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Левандовский: Я еще способен удивлять

Испания

Роберт забил 12 голов в 11 матчах

Левандовский: Я еще способен удивлять

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберт Левандовский, форвард "Барселоны", поделился своими мыслями об удачном старте сезона.

"Я внес изменения в свою подготовку, в свои тренировки. Но не думаю, что мои результаты должны так удивлять. Но я был уверен, что мне уже будет сложно удивить кого-то, однако что-то у меня еще получается.

Нужно отметить классную игру всей команды на старте сезона", - сказал Роберт.

Напомним, что в текущем сезоне Левандовский сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативных передачи.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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avatar
walkacom (Киев)
08.10.2024 в 19:32
Теперь ты устал, и тебе всё равноКак жизни остаток прожитьИ тут на тебя все похожи давноКого ты хотел удивить?
Ответить
0
2
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Комментарии 1
avatar
walkacom (Киев)
08.10.2024 в 19:32
Теперь ты устал, и тебе всё равноКак жизни остаток прожитьИ тут на тебя все похожи давноКого ты хотел удивить?
Ответить
0
2

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