Вальверде - о Мбаппе: Он потрясающий игрок

Центральный полузащитник "Реала" Федерико Вальверде высказался о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.

"Он потрясающий игрок и человек. Люди говорили, что Мбаппе не может подписать контракт с "Реалом" и что будут конфликты... Килиан заставил их замолчать и доказал, что он замечательный человек".

Мбаппе летом 2024 года присоединился к испанскому клубу и уже сыграл 11 матчей за команду, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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