Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальверде - о Мбаппе: Он потрясающий игрок
Федерико рассказал о своем одноклубнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Реала" Федерико Вальверде высказался о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.
"Он потрясающий игрок и человек. Люди говорили, что Мбаппе не может подписать контракт с "Реалом" и что будут конфликты... Килиан заставил их замолчать и доказал, что он замечательный человек".
Мбаппе летом 2024 года присоединился к испанскому клубу и уже сыграл 11 матчей за команду, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Читайте такжеГризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие
Популярное сейчас
- Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети
- Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Барселона определилась по поводу будущего Фати
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine