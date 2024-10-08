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Вальверде - о Мбаппе: Он потрясающий игрок

Испания
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Федерико рассказал о своем одноклубнике

Вальверде - о Мбаппе: Он потрясающий игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Реала" Федерико Вальверде высказался о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.

"Он потрясающий игрок и человек. Люди говорили, что Мбаппе не может подписать контракт с "Реалом" и что будут конфликты... Килиан заставил их замолчать и доказал, что он замечательный человек".

Мбаппе летом 2024 года присоединился к испанскому клубу и уже сыграл 11 матчей за команду, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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