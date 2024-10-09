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Источник: в Реале начали готовиться к получению Золотого мяча одним из своих игроков
Сомнений нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" начал подготовку к церемонии вручения "Золотого мяча".
По информации Relevo, в стане "сливочных" нет сомнений, что обладателем престижного приза станет Винисиус Жуниор.
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В рамках подготовки клуб занимается организацией поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для бразильского вингера.
Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2024 состоится 28 октября.
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