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Источник: в Реале начали готовиться к получению Золотого мяча одним из своих игроков

Испания
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Источник: в Реале начали готовиться к получению Золотого мяча одним из своих игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" начал подготовку к церемонии вручения "Золотого мяча".

По информации Relevo, в стане "сливочных" нет сомнений, что обладателем престижного приза станет Винисиус Жуниор.

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В рамках подготовки клуб занимается организацией поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для бразильского вингера.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2024 состоится 28 октября.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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