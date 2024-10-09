Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Печальная новость для сборной и для футбола". Звезда Барселоны высказался о травме Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал травму своего партнера по национальной команде - защитника "Реала" Дани Карвахаля.
"Это очень печальная новость для сборной и для футбола. Это невероятный игрок, который провел отличный год, нам будет его сильно не хватать. Мы проводим много игр, но то, что от нас требуется - это играть", - приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.
Напомним, Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0), из-за чего пропустит остаток сезона 2024/25.
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Голосование фанатов за трофей Яшина: Лунин вне конкуренции с отрывом в 30,6%
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу