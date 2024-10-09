"Печальная новость для сборной и для футбола". Звезда Барселоны высказался о травме Карвахаля

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал травму своего партнера по национальной команде - защитника "Реала" Дани Карвахаля.

"Это очень печальная новость для сборной и для футбола. Это невероятный игрок, который провел отличный год, нам будет его сильно не хватать. Мы проводим много игр, но то, что от нас требуется - это играть", - приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.