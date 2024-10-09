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"Печальная новость для сборной и для футбола". Звезда Барселоны высказался о травме Карвахаля

Испания
"Печальная новость для сборной и для футбола". Звезда Барселоны высказался о травме Карвахаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал травму своего партнера по национальной команде - защитника "Реала" Дани Карвахаля.

"Это очень печальная новость для сборной и для футбола. Это невероятный игрок, который провел отличный год, нам будет его сильно не хватать. Мы проводим много игр, но то, что от нас требуется - это играть", - приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0), из-за чего пропустит остаток сезона 2024/25.

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Источник: в Реале начали готовиться к получению Золотого мяча одним из своих игроков
Испания Барселона Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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