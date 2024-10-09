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Последняя команда Ла Лиги объявила о назначении нового главного тренера
Нужны перемены
Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Мартинес стал новым рулевым "Лас-Пальмаса".
43-летний специалист заключил с командой соглашение до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.
Последним местом работы Мартинеса был "Олимпиакос". Из испанских клубов он работал с "Осасуной", "Гранадой" и "Эспаньолом".
На посту наставника "Лас-Пальмаса" Мартинес заменил ранее уволенного Луиса Карриона. После 9 туров канарцы занимают последнее место в чемпионате Испании, имея в активе 3 очка.
Diego Martínez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 8, 2024
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