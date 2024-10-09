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Последняя команда Ла Лиги объявила о назначении нового главного тренера

Испания

Нужны перемены

Последняя команда Ла Лиги объявила о назначении нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Диего Мартинес стал новым рулевым "Лас-Пальмаса".

43-летний специалист заключил с командой соглашение до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

Последним местом работы Мартинеса был "Олимпиакос". Из испанских клубов он работал с "Осасуной", "Гранадой" и "Эспаньолом".

На посту наставника "Лас-Пальмаса" Мартинес заменил ранее уволенного Луиса Карриона. После 9 туров канарцы занимают последнее место в чемпионате Испании, имея в активе 3 очка.

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Источник: в Реале начали готовиться к получению Золотого мяча одним из своих игроков
Ла Лига Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) тренер
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Источник:
Las Palmas
Опубликовал: Александр Бураков
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