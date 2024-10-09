Последняя команда Ла Лиги объявила о назначении нового главного тренера

Диего Мартинес стал новым рулевым "Лас-Пальмаса".

43-летний специалист заключил с командой соглашение до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

Последним местом работы Мартинеса был "Олимпиакос". Из испанских клубов он работал с "Осасуной", "Гранадой" и "Эспаньолом".

На посту наставника "Лас-Пальмаса" Мартинес заменил ранее уволенного Луиса Карриона. После 9 туров канарцы занимают последнее место в чемпионате Испании, имея в активе 3 очка.