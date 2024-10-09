Ямаль: Мы получаем массу удовольствия. Флик дает нам уверенность и свободу

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметил изменения, связанные с приходом Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды.

"Мы получаем массу удовольствия, и это заметно. Флик дает нам уверенность и свободу, и мы очень рады продолжать набирать по три очка.

Физически нам приходится прессинговать больше, но когда вы быстро отбираете мяч, ноги восстанавливаются лучше. Но это правда, что команда стала более физически подготовленной, чем в прошлом году", - сказал он в интервью RNE.