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Хавбек Реала поддержал Суареса в конфликте с наставником сборной Уругвая
Дипломатичный комментарий
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде согласился с
"В этом есть доля правды. В конце концов, не стоит ничего отрицать, всегда надо быть честным. Но также верно и то, что лучшее, что можно сделать с проблемами, — это обсудить их в команде, обсудить их с тем человеком, о котором нужно поговорить.
Это правда, что кое-что произошло. Возникли некоторые проблемы, и их нужно решать за закрытыми дверями. Приоритет — находиться в гармоничной обстановке на благо команды».
В конце концов, мы должны двигаться дальше, думать только о победе и выложиться на полную ради страны", - цитирует Феде ESPN.
Напомним, Суарес завершил карьеру в национальной команде в этом году.
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