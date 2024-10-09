  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хавбек Реала поддержал Суареса в конфликте с наставником сборной Уругвая
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Реала поддержал Суареса в конфликте с наставником сборной Уругвая

Испания

Дипломатичный комментарий

Хавбек Реала поддержал Суареса в конфликте с наставником сборной Уругвая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде согласился с заявлениями нападающего "Интер Майами" Луиса Суареса о тяжелых условиях работы, введенных главным тренером сборной Уругвая Марсело Бьелсой, но заявил, что эти проблемы следует обсуждать только внутри коллектива.

"В этом есть доля правды. В конце концов, не стоит ничего отрицать, всегда надо быть честным. Но также верно и то, что лучшее, что можно сделать с проблемами, — это обсудить их в команде, обсудить их с тем человеком, о котором нужно поговорить.

Это правда, что кое-что произошло. Возникли некоторые проблемы, и их нужно решать за закрытыми дверями. Приоритет — находиться в гармоничной обстановке на благо команды».

В конце концов, мы должны двигаться дальше, думать только о победе и выложиться на полную ради страны", - цитирует Феде ESPN.

Напомним, Суарес завершил карьеру в национальной команде в этом году.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готов предложить 50 миллионов фунтов за звезду Астон Виллы
yellow-arrow
Ямаль: Мы получаем массу удовольствия. Флик дает нам уверенность и свободу
yellow-arrow
Конате: Возможно, у Мбаппе психологический срыв. У него нет жизни
Марсело Бьелса Луис Суарес Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости