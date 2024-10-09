Хавбек Реала поддержал Суареса в конфликте с наставником сборной Уругвая

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде согласился с заявлениями нападающего "Интер Майами" Луиса Суареса о тяжелых условиях работы, введенных главным тренером сборной Уругвая Марсело Бьелсой, но заявил, что эти проблемы следует обсуждать только внутри коллектива.

"В этом есть доля правды. В конце концов, не стоит ничего отрицать, всегда надо быть честным. Но также верно и то, что лучшее, что можно сделать с проблемами, — это обсудить их в команде, обсудить их с тем человеком, о котором нужно поговорить.

Это правда, что кое-что произошло. Возникли некоторые проблемы, и их нужно решать за закрытыми дверями. Приоритет — находиться в гармоничной обстановке на благо команды».

В конце концов, мы должны двигаться дальше, думать только о победе и выложиться на полную ради страны", - цитирует Феде ESPN.