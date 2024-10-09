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Реал Мадрид определился с целью номер один на следующее лето

Испания

Королевский клуб хочет усилиться талантом из АПЛ

Реал Мадрид определился с целью номер один на следующее лето

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" определился с целью номер один на следующее лето. "Сливочные" стремятся подписать партнера Килиана Мбаппе по сборной Франции — 23-летнего защитника "Арсенала" Уильяма Салиба.

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Согласно информации от издания le10sport, "Реал" уже связался с окружением игрока, чтобы начать переговоры по его переходу летом следующего года. В Мадриде абсолютно убеждены в этом трансфере, испанский гранд готов заплатить любую сумму, чтобы убедить "Арсенал".

Напомним, что Уильям Салиба перешел в лондонский "Арсенал" из "Сент-Этьена" летом 2019 года. В течение последних трех сезонов Салиба стал основным центральным защитником "канониров", проведя за это время 72 матча в АПЛ.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
le10sport
Опубликовал: Андрей Журба
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