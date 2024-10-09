"Реал Мадрид" определился с целью номер один на следующее лето. "Сливочные" стремятся подписать партнера Килиана Мбаппе по сборной Франции — 23-летнего защитника "Арсенала" Уильяма Салиба.

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Согласно информации от издания le10sport, "Реал" уже связался с окружением игрока, чтобы начать переговоры по его переходу летом следующего года. В Мадриде абсолютно убеждены в этом трансфере, испанский гранд готов заплатить любую сумму, чтобы убедить "Арсенал".

Напомним, что Уильям Салиба перешел в лондонский "Арсенал" из "Сент-Этьена" летом 2019 года. В течение последних трех сезонов Салиба стал основным центральным защитником "канониров", проведя за это время 72 матча в АПЛ.