Отвергнет ещё одного гранда? Опорник Реал Сосьедада отреагировал на интерес Манчестер Сити

Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди ответил на вопрос о возможном переходе в "Манчестер Сити" в январское трансферное окно.

"Слухи ходят всегда, но до сих пор я всегда думал, что лучшим решением для меня будет остаться в "Сосьедаде".

Мне еще многое предстоит сделать для этого клуба, я все еще хочу расти и развиваться здесь", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.