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Отвергнет ещё одного гранда? Опорник Реал Сосьедада отреагировал на интерес Манчестер Сити
Непоколебимый баск
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди ответил на вопрос о возможном переходе в "Манчестер Сити" в январское трансферное окно.
"Слухи ходят всегда, но до сих пор я всегда думал, что лучшим решением для меня будет остаться в "Сосьедаде".
Мне еще многое предстоит сделать для этого клуба, я все еще хочу расти и развиваться здесь", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, этим летом 25-летний Субименди также отклонил предложение "Ливерпуля".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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