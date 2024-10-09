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Отвергнет ещё одного гранда? Опорник Реал Сосьедада отреагировал на интерес Манчестер Сити

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Непоколебимый баск

Отвергнет ещё одного гранда? Опорник Реал Сосьедада отреагировал на интерес Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди ответил на вопрос о возможном переходе в "Манчестер Сити" в январское трансферное окно.

"Слухи ходят всегда, но до сих пор я всегда думал, что лучшим решением для меня будет остаться в "Сосьедаде".

Мне еще многое предстоит сделать для этого клуба, я все еще хочу расти и развиваться здесь", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, этим летом 25-летний Субименди также отклонил предложение "Ливерпуля".

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити Мартин Субименди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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