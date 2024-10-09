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Эмерик Ляпорт об игре сборной Испании под руководством Луиса Энрике: У нас было не слишком много свободы

Испания

Футболист сделал сравнение между бывшим и нынешним тренером сборной

Эмерик Ляпорт об игре сборной Испании под руководством Луиса Энрике: У нас было не слишком много свободы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фурия Роха" под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграли Лигу наций в прошлом году и Евро-2024, демонстрируя при этом зрелищную игру. Центральный защитник сборной Эмерик Ляпорт в интервью RMC Sport объяснил разницу между нынешним рулевым и бывшим тренером испанцев Луисом Энрике, который возглавлял команду в 2018-2022 гг.

"С Луисом Энрике это была фиксированная тактическая схема, и мы не имели слишком много свободы. Сейчас у нас немного больше гибкости, мы можем принимать собственные решения, выбирать, что делать и когда. Что касается игры, у нас были инструкции, от которых мы не могли слишком отклоняться. Приведу пример: на 90-й минуте мы не смогли выбить мяч, пришлось разыгрывать мяч сзади. Мы хотели выиграть время и не проиграть. Но указания были даны и он не хотел сдвинуться с места", - заявил Эмерик Ляпорт.

Отметим, что под руководством Луиса Энрике сборная Испании доходила до полуфинала Евро-2020 и до 1/8 финала ЧМ-2022.

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Испания Луис Энрике Эмерик Ляпорт Луис де ла Фуэнте
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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