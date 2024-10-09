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Саудовский бренд стал спонсором Ла Лиги. На сколько времени заключено соглашение?

Испания

Захват рынка идет стремительно

Саудовский бренд стал спонсором Ла Лиги. На сколько времени заключено соглашение?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Высшая испанская футбольная лига (Ла Лига) объявила о трехсезонном партнерстве со спортивным, культурным и развлекательным брендом Riyadh Season.

Благодаря этой сделке компания Riyadh Season, базирующаяся в столице Саудовской Аравии, станет официальным коммерческим спонсором Ла Лиги на сезоны 2024/25, 2025/26 и 2026/27.

Незадолго до этого мадридский "Атлетико" представил саудовский перевозчик Riyadh Air в качестве своего нового партнера по правам на наименование стадиона на следующие девять сезонов.

Отмечается, что регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в целом рассматривается лигой как ключевое направление для коммерческого роста.

Напомним, последние три розыгрыша Суперкубка Испании также проходили в Саудовской Аравии, и, как сообщается, достигнута договоренность о том, что этот мини-турнир с участием четырех команд останется в Королевстве до конца 2029 года.

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Источник:
Sportcal
Опубликовал: Александр Бураков
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