Хоселу об уходе из Реала: Я не жалею об этом, потому что верю, что в жизни никогда не нужно жалеть о принятых решениях

В прошлом сезоне "сливочные" арендовали у "Эспаньола" нападающего Хоселу. Испанец принес немало пользы команде и выиграл с "Реалом" Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. 34-летний форвард отметил, что он скучает по атмосфере на "Бернабеу", однако не жалеет, что решил летом перейти в катарскую "Аль-Гарафу".

"Всегда скучаешь по месту, где чувствуешь себя как дома. Мне очень повезло, что я смог быть там, просто первый день, когда я надел эту футболку и вышел на поле, был лучшим днем в моей жизни. Иметь возможность надеть эту футболку на "Бернабеу" - это была детская мечта, которую было так трудно осуществить, и которую мало кому из испанских игроков удается достичь. Я не жалею об этом [переход в "Аль-Гарафу", - Прим. ред.], потому что верю, что в жизни никогда не нужно жалеть о принятых решениях, но это правда, что, наблюдая за "Реалом", я чувствую, что я сам там был и мне посчастливилось пережить моменты, равные или лучше тех, которые они переживают сейчас", - цитирует Хоселу Marca.

Добавим, что 34-летний испанец в "Реале" в прошлом сезоне провел 49 матчей, где отметился 17 голами и 3 ассистами.