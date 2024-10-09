Реал под давлением: местные жители против концертов на Бернабеу

Трансформация игровой площадки "Реала" "Сантьяго Бернабеу" в многофункциональный объект вызвала возмущение среди жителей тихого мадридского района Чамартин.

Местные жители выразили обеспокоенность относительно высоких уровней шума во время концертов и общественных беспорядков, которые переросли в протесты.

В ответ "Реал" приостановил проведение всех неспортивных мероприятий на "Бернабеу" для решения проблем со звукоизоляцией. Однако это решение может повлиять на доходы клуба, поскольку команде необходимо вернуть 1,2 миллиарда евро, взятых на реконструкцию стадиона, которые, как ожидалось, будут компенсированы за счет проведения концертов и других мероприятий.