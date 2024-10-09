Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал под давлением: местные жители против концертов на Бернабеу
Клуб временно прекратил проведение всех неспортивных мероприятий
twitter.com/realmadriden
Трансформация игровой площадки "Реала" "Сантьяго Бернабеу" в многофункциональный объект вызвала возмущение среди жителей тихого мадридского района Чамартин.
Местные жители выразили обеспокоенность относительно высоких уровней шума во время концертов и общественных беспорядков, которые переросли в протесты.
В ответ "Реал" приостановил проведение всех неспортивных мероприятий на "Бернабеу" для решения проблем со звукоизоляцией. Однако это решение может повлиять на доходы клуба, поскольку команде необходимо вернуть 1,2 миллиарда евро, взятых на реконструкцию стадиона, которые, как ожидалось, будут компенсированы за счет проведения концертов и других мероприятий.
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine