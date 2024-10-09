Реал Мадрид назвал игрока месяца в клубе

Фанаты "Реал Мадрида" выбрали лучшего игрока сентября. Им стал новичок команды Килиан Мбаппе.

В сентябре Мбаппе забил в Ла-Лиге 5 голов и отдал 1 ассист.

2 гола француз забил "Бетису", по одному голу "Реал Сосьедаду" и "Алавесу". Против "Эспаньола" нападающий сборной Франции оформил гол и ассист.

Матч с мадридским "Атлетико" нападающий пропустил из-за мышечной травмы.

Также Мбаппе забил в Лиге Чемпионов гол немецкому "Штутгарту".

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de septiembre es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/IpOXEO1SPz — Fútbol Mahou (@futbolmahou) October 8, 2024

Киллиан Мбаппе летом присоединился к мадридскому "Реалу" свободным агентом из ПСЖ. Нападающий дебютировал за "королевский клуб" в матче суперкубка УЕФА в августе, который "Реал" выиграл 2:0.