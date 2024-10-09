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Реал Мадрид назвал игрока месяца в клубе

Испания

Французский игрок стал лучшим по мнению фанатов

Реал Мадрид назвал игрока месяца в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Реал Мадрида" выбрали лучшего игрока сентября. Им стал новичок команды Килиан Мбаппе.

В сентябре Мбаппе забил в Ла-Лиге 5 голов и отдал 1 ассист.

2 гола француз забил "Бетису", по одному голу "Реал Сосьедаду" и "Алавесу". Против "Эспаньола" нападающий сборной Франции оформил гол и ассист.

Матч с мадридским "Атлетико" нападающий пропустил из-за мышечной травмы.

Также Мбаппе забил в Лиге Чемпионов гол немецкому "Штутгарту".

Киллиан Мбаппе летом присоединился к мадридскому "Реалу" свободным агентом из ПСЖ. Нападающий дебютировал за "королевский клуб" в матче суперкубка УЕФА в августе, который "Реал" выиграл 2:0.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
09.10.2024 в 17:45
Не знаю, не знаю, Вальверде має бути знову кращим
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
09.10.2024 в 17:45
Не знаю, не знаю, Вальверде має бути знову кращим
Ответить
0
1

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